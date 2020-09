Was würde sich für Sie ändern, welche Gewohnheiten würden durchbrochen werden, was wäre so wie immer? Teilen Sie Ihre Überlegungen im Forum!

Nachts joggen – selbstverständlich? Foto: gettyimages/istockphoto/simonkr

"Nichts", "Mit all meinen vergebenen Freunden was trinken gehen", "Dasselbe wie immer". So oder so ähnlich beantworteten Männer die Frage einer Twitter-Userin, was sie tun würden, wenn es für 24 Stunden keine Frauen gäbe. Frauen, denen dieselbe Frage gestellt wurde, fiel hingegen so einiges ein, was sie in einer für 24 Stunden männerfreien Welt machen würden. "Nachts allein spazieren gehen oder joggen" stand auf der Liste dieser Dinge ganz oben. Weiters: "Ohne BH rausgehen", "Feiern gehen, ohne begrapscht zu werden", "Mich mehr trauen (freizügige, auffallende Kleidung tragen)", "Im Fitnesscenter ruhig und unbeobachtet trainieren".

Die Frage sorgt immer wieder für Diskussionen. Das englischsprachige Pendant des Tweets hatte über 2.000 Kommentare zur Folge und wurde 400.000-mal retweeted:

Und bereits 2018 stellte eine Twitter-Userin die Frage in den Raum und inkludierte einen Disclaimer, der übrigens auch für diesen Text und das sich daraus ergebende Gedankenspiel gelten soll: "Keine Männer kommen in diesem hypothetischen Szenario zu Schaden. Alle kommen zurück. Wo auch immer sie während dieses hypothetischen Tages sind, sie sind an einem sicheren Ort und glücklich."

Wie würden Sie, liebe Userinnen, 24 Stunden ohne Männer verbringen?

Was würde sich für Sie ändern? Welche Gewohnheiten würden durchbrochen werden, was würden Sie anders machen als sonst? Wie würde es sich anfühlen? Oder wäre alles gleich wie immer? (aan, 28.9.2020)