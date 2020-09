Foto: APA/BARBARA GINDL

Wipfelwanderweg Rachau, Steiermark

Der Natur kommt man hier ganz nahe: Mit Blick auf die umliegende steirische Bergwelt, Wiesen und Wälder führt der höchstgelegene Baumwipfelweg Europas 20 bis 30 Meter über dem Waldboden über 28 Türme und 1.300 Stufen zu einer vier Meter langen, freischwebenden Aussichtsplattform aus massivem Lärchenholz. Von dort gelangt man über eine 32 Meter lange Rutsche (oder über eine Holztreppe) wieder hinunter. Der Wipfelwanderweg ist Teil eines insgesamt 2,7 Kilometer langen, erlebnisreichen Rundwegs durch unberührte Natur. Geschicklichkeits- und Wurfspiele regen die Besucher an, den Wald mit allen Sinnen zu entdecken und zu erleben und alles Wissenswerte über den Wald und dessen Bewohner zu lernen.

wipfelwanderweg.at





Walderlebniswelt Klopeiner See, Kärnten

St. Kanzian Foto: Kathrin Nagy-Kozar

Der Baumwipfelpfad ist das Herzstück einer 20.000 Quadratmeter großen Walderlebniswelt in St. Kanzian mit mehr als 80 Attraktionen. Er ruht auf insgesamt 25 Türmen und führt in eine Höhe von bis zu 28 Meter. Auf dem höchsten Punkt liegt ein Aussichtsturm, der über eine Leiter erreichbar ist. Am Ende darf man die luftigen Höhen über die 15 Meter lange Riesenrutsche oder die zwölf Meter lange Wendelrohrrutsche wieder verlassen. In der Walderlebniswelt warten zudem noch Kletterwald, Riesenhüpfkissen, unterirdischer Fuchsbau und vieles mehr.

walderlebniswelt.at





Baumwipfelweg Die Garten Tulln, Niederösterreich

Tulln Foto: Die Garten Tulln

Über den Wipfeln mächtiger alter Baumriesen entlang führt dieser 30 Meter hohe Baumwipfelweg. Er besteht aus Stiegenläufen (201 Stufen hinauf und hinunter), Podesten und einem Aussichtsturm, auf den man bei Bedarf auch per Lift gelangt. Von ganz oben hat man einen Ausblick über die Schaugärten und die Donauauen, an klaren, sonnigen Tagen auch bis zum Ötscher.

diegartentulln.at





Baumkronenweg Kopfing, Oberösterreich

Detschmann Mediaproduction

Schwankende Hängebrücken, eine Riesenschaukel und der Baumkronenweg, der einen mehr als 1.000 Meter durch den Wald führt: Der laut Betreibern längste Baumwipfelweg der Welt wartet mit einigen Besonderheiten auf. Entlang des Weges, bis zu 15 Meter hoch über dem Waldboden, gibt es 30 Erlebnisstationen, die Leben und Lebensformen des Waldes spielerisch näherbringen. Sie können auf eigene Faust oder im Zuge einer waldökologischen Führung erkundet werden. Auf dem 40 Meter hohen Erlebnisturm kann man den Ausblick ins Innviertel genießen. Dort befindet sich auch das wahrscheinlich höchstgelegene Fluchtspiel der Welt: "Youexit". Der Erlebnisspielplatz in Kopfing im Innkreis umfasst mehr als 5.000 Quadratmeter.

baumkronenweg.at





Baumwipfelpfad Salzkammergut, Oberösterreich

Auf dem Grünberg in Gmunden bietet dieser Baumwipfelpfad einen einzigartigen Blick über das gesamte Salzkammergut, vom Traunsee bis zum Dachstein. Höhepunkt des 1.400 Meter langen Pfads mit Info- und Erlebnisstationen ist der 39 Meter hohe Aussichtsturm. Alle Wege sind bei einer maximalen Steigung von sechs Prozent auch gut mit Rollstuhl oder Kinderwagen befahrbar.

baumwipfelpfade.at/salzkammergut





Glemmtaler Baumzipfelweg, Salzburg

Im Talschluss von Saalbach Hinterglemm findet man den höchstgelegenen Wipfelwanderweg Europas. Zwei Kilometer führt der Weg durch Almen, Wiesen und Wälder, bei der Lindlingalm startet der ein Kilometer lange Baumzipfelweg mit der 200 Meter langen und bis zu 42 Meter hohen "Golden-Gate-Brücke der Alpen". Spannender Mittelpunkt des Baumzipfelwegs ist der 600 Meter lange Wipfelweg, der über 30 Meter über dem Waldboden durchs Geäst führt. Der Hin- und Rückweg (je zwei Kilometer) kann im Sommer auch mit dem Talschlusszug zurückgelegt werden. Im Winter kann man den Weg durch die Winterlandschaft entweder zu Fuß, mit Pferdeschlitten oder mit dem Hüttentaxi zurücklegen. Gleich daneben befindet sich ein Hochseilpark.



baumzipfelweg.at





Baumkronenpfad Tiergarten Schönbrunn, Wien

Im letzten Zipfel des Wienerwalds und auf dem Areal des Tiergartens Schönbrunn führt in zehn Metern Höhe und über eine Länge von 160 Metern ein Baumkronenpfad durch das Blätterdach der Bäume. Er eröffnet spektakuläre Ausblicke auf den Tiergarten, Schloss Schönbrunn und die Stadt. Zudem können viele heimische Vogelarten beobachtet werden. Wenn man durch den Lebensraum aus Zerreiche, Hainbuche, Sommerlinde, Spitzahorn, Esche und Feldulme spaziert, hat man die Möglichkeit, viele verschiedene Vogelarten zu beobachten und die zutraulichen Eichkätzchen zu beobachten.

zoovienna.at





Baumwipfelweg Althodis, Burgenland

Der 500 Meter lange Weg ist Teil des Naturparks Geschriebenstein-Irottkö. Holzbrücken verbinden insgesamt elf bis zu 20 Meter hohe Türme. Entlang des Weges sind Sinnesstationen zum Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen und Sehen angebracht, die über nützliche und schädliche Baumbewohner sowie über ihre Lebensräume informieren. Der Weg ist barrierefrei, sodass er von Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten problemlos genutzt werden kann. Sämtliche Sinnesstationen sind für Blinde und Sehbehinderte didaktisch aufbereitet. Auch in der kalten Jahreszeit darf man hier die Höhenluft genießen. Gleich daneben befindet sich zudem der Pilzlehrpfad, der über die heimischen Pilzarten und deren Lebensbedingungen informiert. (red, 25.9.2020)

baumwipfelweg-althodis.at