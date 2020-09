Der umstrittene belarussische Staatschef hat mehrfach betont, dass er auch nach 26 Jahren im Amt alles tun werde, um an der Macht zu bleiben

In der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus gibt es seit der Präsidentenwahl am 9. August Proteste und Streiks gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko. Foto: imago images/ITAR-TASS

Der wegen der Massenproteste gegen Wahlfälschung unter Druck geratene belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko ist am Mittwoch neuerlich im Amt vereidigt worden. Der 66-Jährige legte den Präsidenteneid am Vormittag überraschend ab, berichtete die Nachrichtenagentur Belta. Ungewöhnlich ist, dass die Angelobung vorab nicht publik gemacht wurde. Normalerweise wird die Zeremonie als bedeutender Staatsakt Tage vorher angekündigt.

Lukaschenko hat in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass er auch nach 26 Jahren im Amt alles tun werde, um an der Macht zu bleiben. Der Verfassung nach muss die Amtseinführung spätestens zwei Monaten nach der Wahl erfolgen – also bis 9. Oktober. Offiziell läuft seine fünfte Amtszeit im November aus. Inzwischen gab es mehrere Tote, hunderte Verletzte und mehr als 10.000 Festnahmen. Die Demokratiebewegung sieht die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja als Siegerin der Präsidentenwahl.

"Pseudo-Amtseinführung"

Die Opposition wirft der Regierung massiven Betrug bei der Präsidentschaftswahl vom 9. August vor, die Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen hat. Seither gibt es heftige Proteste, die Sicherheitskräfte gehen gewaltsam gegen Demonstranten vor.

Russland unterstützt den als "letzten Diktator Europas" bezeichneten Lukaschenko politisch und finanziell. Die EU hat die Wahl dagegen nicht anerkannt und will Sanktionen gegen etwa 40 Regimevertreter verhängen. Am Dienstag hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Lukaschenko das Recht auf das Präsidentenamt erneut abgesprochen. Es handle sich um eine "Pseudo-Amtseinführung", schrieb Borrell in einem Blogeintrag. (red, APA, 22.9.2020)