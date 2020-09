Die Datenanalysefirma Palantir will ihre Aktien Mitte kommender Woche an die Börse bringen. Das Unternehmen teilte in der Nacht auf Mittwoch in Denver mit, dass die Titel erstmals am 30. September an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden sollen. Zudem gab die 2004 vom deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründete US-Firma einen Geschäftsausblick ab.

Milliardenumsatz erwartet

Palantir geht davon aus, im laufenden Jahr einen Umsatz zwischen 1,05 Mrd. und 1,06 Milliarden Dollar (894 bis 903 Mio. Euro) zu machen, was einem Wachstum von über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Datenanalyse und arbeitet viel mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten zusammen. Auch deshalb hielt sich Palantir lange bedeckt, was Geschäft und Kunden angeht. (APA, 23.9.2020)