In Salzburg, Tirol und Vorarlberg müssen Lokale ab Freitag um 22 Uhr zusperren. Was die frühere Sperrstunde bringt und wie sie den Wintertourismus retten soll

In den westlichen Bundesländern müssen Lokale ab Freitag für drei Wochen schon um 22 Uhr schließen. Foto: imago images/ANE Edition

In Salzburg, Tirol und Vorarlberg heißt es ab Freitag schon um 22 Uhr: Sperrstund is'. Die Regierung will Corona-Neuinfektionen verhindern – und den Wintertourismus retten. Die Wirte sind trotzdem gar nicht begeistert von der Maßnahme. Warum die westlichen Bundesländer jetzt trotzdem im Alleingang vorpreschen, ob eine frühere Sperrstunde auch in Wien bald kommen könnte und welche politischen Überlegungen dahinterstecken, erklären Stefanie Ruep und Jan Michael Marchart vom STANDARD. (red, 23.9.2020)

