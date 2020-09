Nachfrage nach Xbox One X schnellte in die Höhe – Chaos bei Händlern

In dieser Galerie: 2 Bilder Achtung, das ist Microsofts Xbox One X ... Foto: Microsoft und das hier die neue Xbox Series X. Foto: Microsoft

Nach der RTX 3080 und der Playstation 5 gab es nun auch rund um die neue Xbox massive Probleme beim Vorverkaufsstart. So berichten mehrere Medien davon, dass der Andrang auf die neuen Spielgeräte die Server vieler Händler überforderte. Dies führte zu einem gewissen Glücksspiel, da manche Käufer offenbar zugreifen konnten und andere nicht. Besonders die Xbox Series X soll beliebt gewesen sein, sie war im Gegensatz zur Series S schnell ausverkauft.

Massive Nachfrage nach alter Generation

Wie IGN berichtet, dürfte Microsofts etwas eigenwillige Bezeichnung der Konsolen aber auch dafür gesorgt haben, dass im schlimmsten Fall das falsche Spielgerät erstanden wurde. So verzeichnete Amazon einen Anstieg bei der Xbox One X von 747 Prozent, während IGN von einer plötzlichen Verdoppelung der Verkäufe spricht. Möglicherweise führte das Verkaufschaos also dazu, dass mancher Käufer die falsche Konsole kaufte. Bei der PS4 wurde ein solcher Anstieg nicht verzeichnet, als die PS5 vor rund einer Woche in den Vorverkauf ging.

Die neue Generation im Überblick

Mit der Xbox Series X und Xbox Series S will Microsoft unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Die erstgenannte Konsole ist das bislang stärkste Next-Gen-Spielgerät und soll 4K-Auflösung bei 60 FPS für 499 Euro bieten. Die Series X bietet ein Terabyte Speicherplatz, auch ein Laufwerk steht zur Verfügung. Die Xbox Series S richtet sich dagegen an Gelegenheitsspieler. Sie kostet 299 Euro und soll 1440-p-Auflösung bei 60 FPS bringen. 512 Gigabyte Speicherplatz stehen zur Verfügung – ein Laufwerk gibt es nicht. Bei beiden Spielgeräten steht der Game Pass im Zentrum. (red, 23.9.2020)