Auch in den USA und Kanada zu sehen: Stefanie Reinsperger als "Maria Theresia". Foto: Beta Film / Dusan Martincek

München – Robert Dornhelms TV-Drama "Maria Theresia" wird nach mehreren europäischen Ländern nun auch in den USA und Kanada zu sehen sein: Die vierteilige Minserie wird von Walter’s Choice, Teil des VOD-Angebots des öffentlich-rechtlichen Senders PBS, gezeigt, wie Beta Film am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgab.

Erzählt wird das Leben von Kaiserin Maria Theresia von Österreich (1717-1780), die von Marie-Luise Stockinger und ab Teil drei von Stefanie Reinsperger verkörpert wird. In weiteren Rollen sind Fritz Karl, Karl Marcovics, Cornelius Obonya, Julia Stemberger, Johannes Krisch und Philipp Hochmair zu sehen. Unter der Regie von Robert Dornhelm ("Anne Frank", "Vienna Blood") ist derzeit ein fünfter Teil in Planung. (red, 23.9.2020)