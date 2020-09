Erntezeit für David Alaba. Foto: AFP/ MATTHEW CHILDS

Nyon – David Alaba hat die Chance auf die Ehrung zum Verteidiger des Jahres in Europa. Der österreichische Fußball-Teamspieler steht in dieser Kategorie gemeinsam mit seinen Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich und Alphonso Davies in der Endauswahl. Der Gewinner wird am 1. Oktober im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase bekanntgegeben. Bei der Wahl zum besten Mittelfeldspieler wurde Leipzig-Profi Marcel Sabitzer auf Rang zehn gelistet.

Der Hauptpreis, jener für Europas Fußballer des Jahres, geht an Robert Lewandowski, Manuel Neuer (beide FC Bayern) oder Kevin de Bruyne (Manchester City). Lionel Messi und Neymar auf dem geteilten vierten Platz, sowie Cristiano Ronaldo (Platz zehn) verpassten die Endausscheidung. Mit Thomas Müller als Sechstem, Thiago als Achtem und Kimmich als Neuntem kamen drei weitere Spieler des Champions-League-Siegers unter die besten zehn. Im vergangenen Jahr setzte sich Liverpools Virgil van Dijk gegen Messi und Ronaldo durch.

Bei der Wahl zum Trainer des Jahres kommt es zu einem rein deutschen Duell zwischen Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) und Julian Nagelsmann (Leipzig).

Maßgeblich war die Abstimmung von 80 Trainern der Klubs, die an der Gruppenphase von Champions League und Europa League teilnahmen, sowie 55 Journalisten. (APA, red, 23.9.2020)