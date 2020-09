Dolce & Gabbana

Man kann Domenico Dolce und Stefano Gabbana nicht vorwerfen, sich dem Virus zu ergeben, im Gegenteil: Das Unternehmen versucht, weiterhin mit aufwendigen Laufstegspektakeln Optimismus zu verbreiten. Vor wenigen Wochen huldigte man in Florenz dem Handwerk im Rahmen einer Mega-Show.

In Mailand ist die Marke nun wieder Teil des offiziellen Schauenkalenders und zeigte in der angestammten Location in der Viale Pave ganze 99 Looks. Statt wie die Konkurrenz auf unverfängliches Weiß zu setzen, klotzten Dolce & Gabbana. Thema der Kollektion: sizilianisches Patchwork, das sich auch über das Setting bis zu den im Meterabstand platzierten Kissen erstreckte.