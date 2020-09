Wenn im steirischen Stanz der gelbe Schirm aufgespannt ist, wird man mitgenommen: "Am Schauplatz" geht "Zurück aufs Land", 21.05 Uhr, ORF 2.

Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Stress im Rotlichtviertel In der Stadtverwaltung wird diskutiert, die Sexarbeiterinnen aus dem Altstadtviertel zu verbannen. Es wäre das Ende einer jahrhundertealten Tradition. Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Der ganz normale Rassismus Zu Wort kommen Schwarze, People of Color, eingewanderte Menschen oder solche, die mit ihren Eltern nach Österreich gekommen sind und sich manchmal fremd in diesem Land fühlen. Sie erzählen ihre Geschichte. Und zeigen, was viele Österreicherinnen und Österreicher nicht wahrhaben möchten: dass Vorurteile und Ressentiments ein Teil unserer Gesellschaft sind. Und der "ganz normale Rassismus" tief in uns sitzt. Bis 21.05, ORF 3

20.15 MAGAZIN

Greenwashing: Konsum gegen den Klimawandel? Firmen preisen ihre Waren als ökologisch und fair an. Dient es wirklich der Umwelt, oder ist es bloße Augenwischerei? Das fragt eine Doku und ab 21 Uhr Gert Scobel seine Gäste. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Zurück aufs Land Doris Plank ist quer durch Österreich gefahren und zeigt, wie unterschiedlich viele Städte und Dörfer mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live Ingrid Thurnher diskutiert mit Gästen über Tourismus in Zeiten von Corona. Bis 21.55, ORF 3

22.15 TALK

Maybrit Illner: Der Sommer geht – Corona bleibt Wird der Herbst zum Risiko? Mediziner und Politiker diskutieren. Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Themen bei Dieter Bornemann: Was die FinCEN-Files mit Österreich zu tun haben. / Die Wirtschaft der Bundeshauptstadt auf dem Prüfstand. / Das Unternehmen Thiem. Bis 23.05, ORF 2

22.45 DISKUSSION

Inside Brüssel Peter Fritz bespricht mit den EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ) und Harald Vilimsky (FPÖ) sowie mit Journalistin Sylvia Wörgetter die Themen der Woche. Bis 23.35, ORF3

23.05 TALK

Stöckl Hermann Maier und Hubert von Goisern bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Die Höhle der Lügen Hier kommt man mit Lügen weiter: Wer am besten blufft und die Jury glaubhaft beschwindelt, gewinnt in jedem Fall, nämlich die Hochachtung von Gastgeberin Laura Karasek. Bis 0.00, ZDF neo

23.10 DISKUSSION

Was werden die Leute sagen? (D/N/PAK 2018, Iram Haq) Die Filmemacherin Iram Haq erzählt, wie eine 15-Jährige an den Normen ihrer traditionell geprägten Familie zu zerbrechen droht. Bis 0.50, Arte