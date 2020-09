Sonne im Gesicht von Neo-Bondscoach De Boer. Foto: imago images/VI Images

Amsterdam – Ex-Profi Frank de Boer tritt bei der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft die Nachfolge des zum FC Barcelona abgewanderten Bondscoaches Ronald Koeman an. Das teilte der nationale Verband KNVB am Mittwochabend mit. Der 50-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird am 7. Oktober beim Länderspiel gegen Mexiko sein Debüt geben. Bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr treffen die Niederlande in der Gruppe auch auf Österreich.

Laut Direktor Eric Gudde hatte der KNVB auch bei Peter Bosz von Bayer Leverkusen und dem schon einmal als Nationaltrainer tätigen Ex-Europameister Frank Rijkaard angefragt. Beide hätten allerdings kein Interesse an der Aufgabe bei der Elftal gehabt, hatte Gudde dem TV-Sender NOS gesagt.

De Boer, der als Nationalspieler auf 112 Einsätze für "Oranje" kam, war zuletzt in den USA bei Atlanta United tätig, wurde dort wegen ausbleibender Erfolge aber entlassen. Bei Engagements als Coach von Inter Mailand, Crystal Palace und Atlanta United hatte der frühere Abwehrspieler auch nicht den gewünschten Erfolg und musste seine Posten vorzeitig räumen.

Seine erfolgreichste Zeit als Trainer hatte der Ex-Profi bei seinem Heimatclub Ajax Amsterdam, den er von 2011 bis 2014 zu vier Meisterschaften in Serie führte. Als Spieler war De Boer auch für den FC Barcelona, Galatasaray Istanbul und die Glasgow Rangers tätig.

"Neben dem Posten des Ministerpräsidenten ist das vielleicht die wichtigste Funktion in den Niederlanden", hatte De Boer zuletzt zu einer möglichen Tätigkeit als Bondscoach gesagt. Beim Start der Nations League war der bisherige Co-Trainer Dwight Lodeweges für die Elftal verantwortlich. (sid, APA, red, 23.9.2020)