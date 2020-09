Jurij Rodionov gut in Schwung. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Paris – Der Österreicher Jurij Rodionov darf bei den mit 38,41 Millionen Euro dotierten French Open auf einen Platz im Hauptfeld hoffen. Der 21-Jährige besiegte am Mittwoch in der zweiten Runde der Qualifikation den Russen Roman Safiullin 6:3, 6:2 und trifft nun auf den Sieger der Partie Sebastian Ofner vs. Elias Ymer aus Schweden.

Das Match musste allerdings später wegen Regens beim Stand von 7:6(4), 3:4 aus Sicht des Österreichers unterbrochen und vertagt werden. Eine Fortsetzung der Partie ist für Donnerstag (nicht vor 11.00 Uhr) vorgesehen. Im dritten Match nach 10 Uhr kommt es dann zum Aufeinandertreffen von Barbara Haas (AUT-17) und Julia Grabher (AUT). (red, 23.9.2020)