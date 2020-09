Die Xbox Series X und PS5 werden mit einer SSD ausgeliefert. Dies könnte größere Veränderungen für das Medium Videospiele mit sich bringen. Foto: Microsoft/Sony - Montage: Daniel Koller

SSDs könnten Gaming nachhaltig verändern. Bei der PS5 und Xbox Series X/S sind nun keine Festplatten mehr verbaut. Dies führt zu deutlich schnelleren Schreib- und Leseraten von Games. Jefferson Toal hat sich für Fanbyte nun damit auseinandergesetzt, was das für das Medium hinsichtlich der Erzählkunst bedeutet – die SSD bringt nämlich überraschend neue Möglichkeiten mit sich.

Ein erster Ausblick

Sony hat mit Ratchet & Clank: Rift Apart bereits vorgezeigt, in welche Richtung man sich bewegt. Der Hersteller legte bei einer ersten Tech-Demo zur PS5 besonderes Augenmerk auf die SSD. Ratchet & Clank: Rift Apart bringt die Möglichkeit mit sich, dass man zwischen verschieden Welten nahtlos reisen kann. Das gab es bei Mainstreamspielen noch nie, da die Festplatte einfach nicht derartige technische Kapazitäten mit sich brachte.

Wie ein hundert Jahre alter Film

Das Medium – so Toal – sei vielmehr mit Filmen Anfang des 20. Jahrhunderts zu vergleichen. So bieten heutige Videospiele allesamt eine gewisse lineare Struktur. Szenen werden mit Dekoration vollgestopft, damit der Rezipient bei Laune gehalten wird. Der Autor des Beitrags zieht in diesem Zusammenhang einen Vergleich mit dem Film A Trip to the Moon – ein Kurzfilm, der 1902 erschien. Hier sei das heutige Storytelling von Games allgegenwärtig.

Technisch limitiert vorgemacht

Dank der SSD könnte das Medium nun aber einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Virginia und GTA 5 zeigten bereits auf, was prinzipiell möglich ist. Bei erstgenanntem Spiel gibt es eine Szene, in der die Figur sich in der Wohnung befindet und dann kurz darauf in einem Auto sitzt. Beim Rockstars-Epos aus dem Jahr 2013 springt man immer wieder – mit gewisser Ladezeit – zwischen den Charakteren und erlebt somit eine unterschiedliche Sicht der Dinge.

Intercutting und Smash Cut

Die SSD könnte nun Schnittarten mit sich bringen, die man aus Filmen kennt: Intercutting und der Smash Cut. Erstgenanntes Element bedeutet so viel, dass man unterschiedlichen Szenen springt, wie es eben GTA 5 schon technisch limitiert vorgezeigt hat. Ein Smash Cut sieht vor, dass eine Szene abrupt endet und direkt zur nächsten Aufnahme springt. Toal nennt hier etwa einen Ausschnitt aus Tarantinos Reservoir Dogs als Positivbeispiel für diese Art von Schnitt.

Szenen einfach "austauschen"

Und auch der Match Cut könnte Einzug in Videospiele finden. Hier wird ein Element in einer Aufnahme durch ein ähnliches Bild "ausgetauscht". Als berühmtestes Beispiel nennt der Autor hier den Film 2001: A Space Odyssey. Die menschlichen Vorfahren werfen einen Knochen in die Höhe, der plötzlich durch ein Raumschiff "ausgetauscht" wird. Durch die Festplatte wäre so ein Übergang nie möglich gewesen, dank der SSD können auch Spieleentwickler den Match Cut nutzen.

Erst der Anfang

Toal schreibt zuletzt, dass die Hardware die Struktur von Games gänzlich verändern könnte. Die lineare Erzählkunst, die sich über die Jahre in unseren Köpfen eingenistet hat, wird so auf die Probe gestellt. Die genannten Beispiele wären erst der Anfang, welche erzählerischen Innovationen die SSD mit sich bringen könnte und wird. (Daniel Koller, 24.9.2020)