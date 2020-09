Dann halt eben digital: Der neue Volkswagen ID.4 ist da. VWs Start in die Kategorie der Elektro-Kompakt-SUVs stellte der Konzern soeben vor. Laut Hersteller fährt der ID.4 "lokal emissionsfrei" und ist "bilanziell CO2-neutral produziert", und das in Zwickau. Laut Importeur werden die ersten Autos in Österreich gegen Jahresende ausgeliefert, einen Preis gibt es derweil noch nicht.