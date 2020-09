Der tschechische Regierungschef Andrej Babiš sagt, dass das Land keine "illegalen Migranten" aufnehmen werde.

Foto: imago images / CTK Photo

Prag/Rom/Brüssel – Der tschechische Regierungschef Andrej Babiš hat das jüngste Konzept der EU-Kommission zur Asylpolitik umgehend zurückgewiesen. Tschechien werde keine illegalen Migranten aufnehmen, bestätigte er am Donnerstag seine bisherige ablehnende Position zu jeglicher Form der Umverteilung der Migranten. Den Begriff "verpflichtende Solidarität" nannte er "unsinnig".

Die EU-Kommission habe "immer noch nicht begriffen", dass die Lösung der illegalen Migration im Festhalten der Migranten bei ihrer Ankunft auf europäischem Boden liege. Es sei zudem immer noch nicht gelungen, die Aktivitäten der Menschenschmuggler zu stoppen.

"Grundsätzlich gegen" gegen EU-Pläne

"Solidarität kann doch nicht verpflichtend sein. Das ist Unsinn", sagte weiter Babiš, der sich "verwundert" zeigte, dass das Dokument der EU-Kommission "mehr als 1.000 Seiten" hat. "Wir werden keine illegalen Migranten aufnehmen, weil sie einfach nicht (nach Tschechien, Anm.) kommen", versicherte weiter Babiš. Als "unsinnig" nannte er auch die Möglichkeit, dass ein Land die Verantwortung für die Rückführung der Migranten aus einem anderen Land übernimmt ("Abschiebe-Patenschaften"). "Wenn wir keine Migranten aufnehmen werden, dann können wir sie auch nicht zurückbringen. Eine unsinnige Logik", so Babiš, Chef der Protestbewegung ANO.

Der Vizepremier, Innenminister und Chef der Sozialdemokraten (CSSD), Jan Hamáček, sagte, Tschechien sei "grundsätzlich gegen" den Plan der EU-Kommission. "Wir werden mit keinem Vorschlag einverstanden sein, der eine verpflichtende Umverteilung beinhaltet", betonte er. Es sei aber möglich, über die Finanzierung der Repatriierungen zu reden.

Auch Slowenien gegen neues Konzept

Auch Slowenien stört sich an der "verpflichtenden Solidarität". Das Land sieht darin einen Hauptkritikpunkt am EU-Migrationspakt. "Wir haben eine Abkehr vom Konzept der verpflichtenden Solidarität erwartet, das schon bisher die Mitgliedstaaten gespalten hat", sagte der Sprecher des slowenischen Außenamtes, Aleksander Gerzina, zur slowenischen Nachrichtenagentur STA. Slowenien befürworte die freiwillige Solidarität, fügte er hinzu.

Es sei "nicht gut", dass sich die Kommission für dieses Konzept entschieden habe, da es "wieder Spaltungen" schaffe, sagte Gerzina in einer ersten Reaktion auf den Vorschlag der EU-Kommission am gestrigen Mittwoch mit Blick auf die verpflichtende Solidarität. Slowenien habe erwartet, dass der Migrationspakt "Bedenken bestimmter Länder, darunter Sloweniens, berücksichtigen und ausgewogenere Vorschläge beinhalten würde", so der Außenamtssprecher zur STA.

Italien will neues Asylsystem

Die italienische Regierung begrüßt die neuen Vorschläge hingegen. Die Vorschläge würden "neue Elemente" vorweisen, trotzdem gebe es keine Hinweise bezüglich der von Italien geforderten Überwindung des Dubliner Asylsystems, kritisierte die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese am Mittwochabend.

Italien werde weiterhin auf die Umsetzung seiner Vorschläge beharren und die vollständige Überwindung des aktuellen Asylsystems fordern, betonte Lamorgese in der Presseausendung. "Die Vorschläge bilden eine Verhandlungsbasis mit vielen interessanten Aspekten. Sie sind ein wichtiger Startpunkt für die bevorstehenden Verhandlungen", so Lamorgese. Die Ankunftsländer der Migranten dürften nicht weiterhin belastet werden.

Der in Brüssel präsentierte Vorschlag sieht vor, Länder wie Griechenland und Italien vor allem mit einer starken Unterstützung bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht zu entlasten. Über das Konzept der EU-Kommission müssen die EU-Staaten und das Europaparlament noch verhandeln.

Frankreich will klare Regeln

Auch Frankreich sie die Vorschläge positiv. Die gemeinsame EU-Asylpolitik müsse überprüft und ein faires Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität gefunden werden, teilte das französische Innenministerium am Donnerstag mit. Die Europäische Union müsste die Kontrollen an ihren Außengrenzen verstärken, um irreguläre Einwanderung einzudämmen, betonte das Ministerium.

Für die Menschen, die asylberechtigt seien, müsse es aber eine bessere Versorgung als bisher geben. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch in Brüssel ihre Vorschläge für eine effizientere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber präsentiert. Der Plan sieht vor, Länder wie Griechenland und Italien vor allem mit einer starken Unterstützung bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht zu entlasten. Zur Aufnahme von Migranten sollen Länder wie Ungarn und Polen, die eine Verteilung ablehnen, demnach nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Zugleich will die EU-Kommission, dass alle EU-Staaten einen Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik leisten, er kann aber auch über personelle oder finanzielle Unterstützung erfolgen.

Frankreich forderte klare Regeln für den Weiterzug von Migranten in andere EU-Staaten. Durch das Weiterziehen habe sich die Zahl der Asylanträge in Frankreich seit 2015 verdoppelt, teilte das Innenministerium mit. Es müsse strengere Regeln und eindeutigere Definitionen für die Bearbeitung von Anträgen geben. Jeder Mitgliedsstaat müsse jedoch seinen Beitrag leisten und die EU in einen engere Dialog mit den Herkunftsländern der Migranten treten. Das Ministerium betonte, dass Frankreich die schwerer belasteten EU-Staaten unterstützen wolle. (APA, 24.9.2020)