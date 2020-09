Nach sechs Jahren bei den Katalanen unterschreibt der 33-jähriger Stürmer für zwei Jahre in Madrid

Madrid – Der vom neuen Barcelona-Trainer Ronald Koeman kaltgestellte Stürmer Luis Suarez ist beim spanischen Liga-Konkurrenten Atletico Madrid untergekommen. Wie die beiden Vereine am Mittwochabend mitteilten, fließen für den Deal sieben Millionen Euro an Bonuszahlungen von Atletico an Barca.

Der 33-jährige Suarez spielte sechs Jahre bei den Katalanen, sein Vertrag wäre kommendes Jahr ausgelaufen. Nun ist der Uruguayaner für zwei Jahre bei Atletico engagiert. (APA; 24.9.2020)