Tampa Bay Lightning geht voran.

Foto: APA/AFP/Bennett

Edmonton – Tampa Bay Lightning hat im Finale der National Hockey League (NHL) gegen die Dallas Stars mit dem zweiten Sieg in Folge auf 2:1 gestellt. Tampa gewann am Mittwoch beim Comeback von Kapitän Steven Stamkos deutlich mit 5:2. Die vierte Partie der Best-of-seven-Serie in der Corona-"Blase" von Edmonton geht in der Nacht auf Samstag über die Bühne.

Nikita Kutscherow (6.) und der seit Ende Februar verletzt ausgefallene Stamkos (7.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Jason Dickinson verkürzte zwar wenig später (12.), doch im Mitteldrittel drehten die Lightning in Abwesenheit des nicht mehr eingesetzten Stamkos ordentlich auf: Victor Hedman (21.), Brayden Point (33.) und Ondrej Palat (39.) sorgten für die Entscheidung. Im letzten Abschnitt gelang Miro Heiskanen nur noch Ergebniskosmetik zum 2:5 (47.).

Stamkos hatte sich im März wegen einer Verletzung an der Rumpfmuskulatur einer Operation unterziehen müssen. Nun feierte er ein möglicherweise kurzes Comeback. Ob er in den nächsten Spielen nochmals zum Einsatz kommen wird, ließ der 30-jährige Kanadier nämlich vorerst offen. "Vor einem Monat hätte ich es noch nicht für möglich gehalten, dass ich zurückkommen kann. Ich bin einfach glücklich, dass ich heute etwas zum Sieg beitragen konnte", meinte Stamkos. (APA, 24.9.2020)