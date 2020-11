Für alle, die das westliche Bundesland lieben und schätzen, ist, wie es im Dialekt so schön klingt, klar: Tirol isch lei oans! So punktet Tirol bei Einheimischen und Touristen nicht nur mit seiner Landschaft, die zum Wandern und Skifahren einlädt, sondern auch mit der traditionellen Küche. Besonders beliebt sind Gerichte mit Nudeln, Nocken, Knödeln und Polenta, auch Plenten genannt.

Der Klassiker der Tiroler Küche: das Gröstl. Foto: ALLEKO Getty Images/iStockphoto

Moizeit!

Geht man also in ein traditionelles Tiroler Gasthaus, wird man mit Sicherheit so gut wie all diese Gerichte auf der Speisekarte vorfinden: das berühmte Tiroler Gröstl, Tiroler Knödel mit Speck, Tiroler Marend, Kaspressknödel, Schlutzkrapfen oder Kasspatzln als pikante Hauptspeise. Als süße Nachspeise gibt es dann: Kaiserschmarrn, Kiachl, Buchteln, Tiroler Paunzen mit Apfelmus oder Kirchtagskrapfen. Dazu gibt's noch ein Zillertaler Bier, einen Jagertee oder Zirbenschnaps.

Welche sind Ihre liebsten Spezialitäten aus Tirol?

Welche Rezepte kennen Sie noch von Ihren Eltern oder Großeltern? Geben Sie Ihr Wissen über die regionale Küche an Ihre Kinder weiter? In welchen Gasthäusern schmeckt die Tiroler Küche besonders gut? (mawa, 6.11.2020)