Menasse teilt aus. Foto: APA/dpa/Andreas Arnold

Der österreichischer Schriftsteller und politische Publizist Robert Menasse äußerte sich am Mittwoch in einem Kommentar zu einem Facebook-Post von Finanzminister Gernot Blümel kritisch zu dessen Vorhaben "Wien wieder nach vorne bringen" zu wollen. Blümel, der Bürgermeister werden will, warb zuletzt mit diesem Slogan für seine Vision.

Für die Demontage politischer Phrasen bekannt, fühlt Menasse auch Blümel auf den Zahn und fragt, an welche Zeit das "wieder" anschließen und wo genau dieses "vorne" sein soll. "Alles, was an Wien lebenswert" ist, sei nicht aufgrund politischer Einstellungen und Entscheidungen der ÖVP entstanden, so Menasse.

Foto: Screenshot Facebook

Menasses öffentlicher Kommentar ist unter Blümels Post, einem Video, mittlerweile nicht mehr ersichtlich; vermutlich wurde er gelöscht. Andere User kopieren ihn nun im Wortlaut unter das Video.

Menasse stand zuletzt selbst in der Kritik, als er dem 1982 verstorbenen Politiker Walter Hallstein Worte in den Mund legte, die dieser so nie gesagt hatte. (red, 24.9.2020)