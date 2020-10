In Deutschland ist jüngst die Diskussion über das Geschlecht Gottes entbrannt. Zumindest über das geschriebene Wort – ausgehend von der Katholischen Studierende-Jugend (KSJ), die das Wort Gott künftig mit einem Genderstern schreiben wird. Außerdem wurde von der KSJ eine Kampagne gestartet, nämlich für "ein neues Gottes*bild, das mit den Vorstellungen vom alten, weißen, strafenden Mann aufräumt und Platz schafft für eine Gottes*vielfalt".

Frau, Mann oder geschlechtslos: Auch wenn man nicht gläubig ist, hat man vielleicht eine Vorstellung von Gott* – wie ist die bei Ihnen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/joshblake

Die Debatte ist freilich keine neue. Wer oder was ist Gott, hat er wirklich keine Gestalt und kein Geschlecht? Zahlreiche Indizien und die patriarchale Ausrichtung der katholischen Kirche weisen doch eher auf eine männliche Gestalt hin – betrachtet man Gebete, in denen die Bezeichnung "Herr" keine Seltenheit ist, sowie das Vaterunser-Gebet, das sich ganz klar an einen "Vater im Himmel" wendet. Im eigentlichen Sinne ist Gott aber körperlos, genau genommen daher auch geschlechtslos. Oder wie ist das für Sie?

Ist Gott für Sie männlich, weiblich oder geschlechtslos?

Worauf basiert Ihre Annahme? Was halten Sie davon, Gott zu gendern? Denken Sie, das würde das Bild einer geschlechtslosen Gottesgestalt stärken? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 5.10.2020)