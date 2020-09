Margarethe Tiesel ist die Taxifahrerin Susi Pundratschek. Foto: ORF

Susi Pundratschek ist vielleicht nicht echt Taxlerin, aber ein echtes Original. Gespielt von der wunderbaren Margarethe Tiesel führt sie Zuseher in der Sendung Wien wählt – Die Hauptstadt-Saga mit quietschenden Bremsen und unter Flüchen durch die Straßen der Bundeshauptstadt. Mit viel Wiener Schmäh tratscht sie hinter der gern getragenen, aber virologisch wohl eher sinnlosen Plexiglaskinnlade über den Wahlkampf, bei dem für sie eh schon klar ist, "wer Burgamasta wird: der Nachfolger vom Häupl".

Die Mitreisende dürfen auch von außerhalb sein, alles wird ihnen von Susi in der ersten Folge, die am Mittwoch in ORF 1 ausgestrahlt wurde, gut erklärt. Etwa wie das mit dem früheren FPÖ-Politiker ist, der auf Ibiza war und nun doch wieder mitmischt: "Da Ualauba is wieda do!", kommentiert die Taxlerin. Das Comeback des Ex-Blauen wird auch von Stimmen aus der Bevölkerung aus anderen Bundesländern als "nur krank" bis "verrückt" analysiert.

"Erklärbär" Hofer

Im Vorbeifahren entdeckt Susi aber auch den "Erklärbären" und Politologen Thomas Hofer. Auch Statistiken fehlen nicht: Die größte Gruppe ist wohl wieder jene, die gar nicht wählen wollen oder dürfen. Am Mittwoch startete die Saga mit Porträts von besagtem "Urlauber" und Anführer des Teams HC Strache, seinem Ex-Haberer Dominik Nepp (FPÖ), der auf der alten Donau Wasserbälle wirft, und dem "Wie heißt er schnell"-Mann der Neos, Christoph Wiederkehr.

Er hilft Passanten auf der Mahü zwecks Wieder(!)erkennung mit Eselsbrücken aus. Die anderen Kandidaten wird Susi in den nächsten Folgen vorstellen. Ein amüsantes Stück Polit-TV, in Zeiten, da es wenig zum Lachen gibt. (Colette M. Schmidt, 24.9.2020)