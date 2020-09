In der Vergangenheit sind immer mehr Softwarepakete zu Abomodellen gewechselt. Foto: microsoft

Microsoft will eine neue Version seines Office-Pakets im zweiten Halbjahr 2021 veröffentlichen. Konkret soll es wieder möglich sein, eine Version der Bürosoftware zu erwerben, die an kein Abo geknüpft ist. Nutzer hatten zuvor befürchtet, dass Office 2019 die letzte derartige Version sein würde – nun hat das Unternehmen aber bestätigt, dass dieses Modell auch in Zukunft fortgeführt werden soll.

Office 2019 bringt Apps wie Word, Excel, Powerpoint – aber auch Skype für Business und Server-Dienste wie Exchange. Anzunehmen ist, wie "Windows Central" berichtet, dass auch die kommende Version des Softwarepakets die gleichen Programme beinhalten wird. Informationen zu dem Namen, Preis und den genauen Erscheinungstermin hat Microsoft noch nicht verlautbart.

In der Vergangenheit sind immer mehr Softwarepakete zu Abomodellen übergegangen, unter anderem, um Piraterie entgegenzuwirken. Deswegen wurde in der Vergangenheit gemutmaßt, dass auch Microsoft diesen Weg gehen würde und keine einmalig zu zahlende Version seines Office-Angebots mehr verkaufen würde. (red, 24.9.2020)