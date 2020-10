Café Chrivo

Ein bisschen abseits und trotzdem mit Bobo-Touch: Das Café Chrivo in der Meiselstraße. Foto: Matthias Cremer

Tritt man ins Café Chrivo in der Meiselstraße, wähnt man sich eher im hippen Neubau als im Außenbezirk Penzing in der Nähe der U-Bahnstation Hütteldorfer Straße. Neben feinem Frühstück gibt es auch köstliche selbstgebackene Kuchen von der Schwester der jungen Besitzerin, vor kurzem feierte man ersten Geburtstag.

Meiselstraße 59, 1140 Wien, 0681 81295546, Mi–Fr: 9–18, Sa: 9–16, Facebook: Cafe Chrivo

Madai Aperitivobeisl

Dolce Vita im Zweiten im Madai Aperitivobeisl. Foto: Matthias Cremer

Ein Dolce-far-niente-Platzl, und das gleich hinter dem Karmelitermarkt im zweiten Bezirk, das ist das Madai Aperitivobeisl. Seit Juni dieses Jahres mischen sie in der Wiener Gastroszene mit, und das vorwiegend bitter – von Averna bis Zucca. Dazu gibt’s herrliche Schweinereien wie Porchetta mit Ciabatta oder selbstgedrehte Pasta.

Große Sperlgasse 6, 1020 Wien, 01 890 1746, madai.at, Mo–Fr: 11–23, Sa: 10–23 Uhr

Pizzeria Pozzuoli

Rot-weiß-karierte Tischdecken, Personal, das hauptsächlich Italienisch spricht und traditionelle Holzofenpizza (rossa und bianca) mit hauchdünnem Boden und flaumigem Rand – authentischer als im neapolitanischen Familienbetrieb geht es wohl kaum.

Fasangasse 7, 1030 Wien, 01 7960676, pozzuoli.at, Mo–Sa: 12–15, 18–23, So: 12–22 Uhr

Ullmann’s Zuckerbäckerei

Im neuen Nordbahnviertel bietet die Familie Ullmann ihren Gästen Süßes wie zum Beispiel Himbeer-Tartes, Scheiterhaufenmuffins und Schokomaroni. Wer sich selbst als Zuckerbäcker probieren will, kann einen Tortendekor-, Back- oder Pralinenkurs buchen.

Walcherstraße 11a, 1020 Wien, 01 728 01 58, ullmanns.at, Mo–Fr: 8–19, Sa, So, Feiertag: 9–18 Uhr

Josefinenhütte

Eine Erlebniswelt wie die am Kahlenberg braucht natürlich ihre kulinarische Labstation. Diesen Part übernimmt zwischen Bogenschießen und Waldseilgarten die Josefinenhütte mit Klassikern von Schmarrn bis Gulasch vor glühendem Kachelofen und auf knarzenden Dielen.

Josefsdorf 47, 1190 Wien, 01 407 313023, erlebniswelt-kahlenberg.at, Do, Fr: 11–20, Sa, So: 10–20 Uhr

Kalamansi

Kevin Kostner in seiner Pop-up-Bar. Foto: Philipp Breidler

Kevin Kostner sperrt Bar in Wien auf: Was wie eine Schlagzeile klingt, ist einen Besuch wert, auch wenn man nicht auf den Filmstar treffen wird. Vielmehr zeigt Bartender Kostner in der Pop-up-Bar, wie man aus Zitrusfrüchten – alles außer der Zitrone – das Beste herausholt.

Hirschengasse 8, 1080 Wien, 0664 3966242, @kalamansi_bar, Do–Sa: 18–01 Uhr

Woracziczky

Unaussprechlich gute Gastgeber kann man sogar in der Wirtshausstadt Wien an einer Hand abzählen. Eine davon ist Marion Jambor, die Mama von Lukas Mraz. Dieser kocht im Mraz und Sohn. Wer eine der liebenswürdigsten Ecken Wiens erleben und dazu gut essen will, hier:

Spengergasse 52, 1050 Wien, 0699 11229530, woracziczky.at, Mo–Fr: 11.30–14.30, ab 18 Uhr

Galerie Wonnerth Dejaco

Victoria Dejaco und Michael Wonnerth-Magnusson haben vor Kurzem ihre neue Galerie eröffnet. Foto: Matthias Cremer

Schön, wenn es im Galerien-Wald raschelt. Ihre Galerie haben vor kurzem Victoria Dejaco und Michael Wonnerth-Magnusson mitten im Zentrum aufgesperrt. Bis 17. Oktober werden Arbeiten von Georg Petermichl unter dem Titel "Universal Thoughts: Ambigous Plus" gezeigt.

Ballgasse 6, 1010 Wien, wonnerthdejaco.com, Mi–Fr: 12–18, Sa: 12–15 Uhr

Feinkost Casa Delizia

Gutes aus Italien gibt es in der Casa Delizia in der Kleeblattgasse. Foto: Matthias Cremer

In der putzigen Kleeblattgasse in der Wiener Innenstadt kredenzt Familie Popovic feine Kost von familiär geführten Kleinbetrieben. Würste, Nudeln, Käse, Sughi und Co stammen großteils aus Italien. Café, Prosecco und Häppchen werden freilich auch serviert.

Kleeblattgasse 11, 1010 Wien, Facebook: Casa Delizia, Di: 12–17, Mi–Fr: 12–20.30, Sa: 11–17 Uhr

Käsebar Edelschimmel

Rund 100 Käsesorten kann man bei Edelschimmel entdecken. Foto: Matthias Cremer

Im Servitenviertel offerieren Claudia und Wolfgang Zankl-Sertl vom Drei-Hauben-Restaurant Pramerl & the Wolf gemeinsam mit Wein- und Käsespezialist Klaus Gassner rund 100 handverlese Käsesorten, circa 50 verschiedene Weine, Öfferl-Brot, Chutneys, Öle und mehr.

Servitengasse 5, 1090 Wien, 01 3993926, edelschimmel.at, Di–Mi: 12–20, Do–Fr: 10–20, Sa: 10–18

Vegane feinkost – Pepper & Ginny

An einer der ältesten Ecken der Innenstadt, nämlich in der Ballgasse, bietet Manuela Haromy vegane Köstlichkeiten aus aller Welt feil. Kleiner Ausschnitt gefällig? Hangemachte Rohschokolade, Trüffelkaviar, veganer Wein aus Österreich oder Carrot Lox als Alternative zu Lachs.

Ballgasse 5, 1010 Wien, pepperandginny.com, Di–Fr: 11–19, Sa: 10–18 Uhr

Schickeria

Der Concept-Store Schickeria in der Lindengasse in Neubau ist ein Sammelsurium an Dingen, die das Leben ein bisschen schöner machen. Foto: Matthias Cremer

Rosa und mintgrüne Wände, Terrazzoboden und ein Hauch Memphis-Ästehtik – so sieht der zweite Laden der Vintagerie-Betreiber aus. In der Schickeria gibt’s statt aufgemöbelter Antiquitäten schöne Wohnaccessoires, Dekorationsgegenstände und vieles mehr.

Lindengasse 20, 1017 Wien, 01 5224914, Facebook: Schickeria, Mo–Fr: 11–19, Sa: 10–18 Uhr

Buchkontor

Ein Grätzeltreff für Groß und Klein: das Buchkontor am Kriemhildplatz im 15. Bezirk samt dem gleich daneben liegenden Café Franzundjulius. Foto: Matthias Cremer

Seit Jahren ist das Buchkontor am Kriemhildplatz ein Fixpunkt für Bibliophile im Grätzl. Ende letzten Jahres eröffnete Ulla Harms gleich daneben das Café Franzundjulius, seit kurzem auch mit Schanigarten ausgestattet. Lesungen, Konzerte und mehr gibt’s auch regelmäßig.

Kriemhildplatz 1, 1150 Wien, 01 943 41 43 buchkontor.at, Mo–Fr: 9.30–18, Sa: 9–13 Uhr

Franzundjulius, Mo-Sa 9–22 Uhr

Essig-Brauerei Gegenbauer

Mitten im zehnten Bezirk lässt Erwin Gegenbauer seine Essige (70 gibt es insgesamt im Sortiment) in Fässern auf dem Dach reifen. Sehr speziell sind auch die fünf Gästezimmer, bei denen die Terrassennutzung samt Zugang zum Hendlstall inkludiert ist.

Waldgasse 3, 1100 Wien, 01 6041088, gegenbauer.at, Mo–Do: 9–16, Fr: 9–12 Uhr

Bauernladen Helene

Saisonales heimisches Obst und Gemüse sowie allerlei weitere feine Dinge – beispielsweise Mangalitzawürstel von der Fleischerei Karlo aus dem Seewinkel – kann man im Bauernladen Helene in der Kettenbrückengasse kaufen. Eine zweite – relativ neue – Filiale gibt es in Hernals.

Kettenbrückengasse 7, 1050 Wien, 0660 6662822, bauernladenhelene.at, Di–Do: 8–18, Sa: 8–15 Uhr

Hans Reh

Fisch, Muscheln und anderes Meeresgetier in hübschen großen und kleinen Dosen von ausgewählten Produzenten sind bei Hans Reh in der Burggasse in den Regalen gestapelt. Wer nicht warten möchte, der kann den Inhalt gleich vor Ort an einem Stehtisch verspeisen.

Burggasse 20, 1070 Wien, 0650 7416767, hansreh.com, Di–Fr: 11–19 Uhr

Burschik Vermouth

Seit über 100 Jahren wird in der Zinckgasse 8 gleich hinter dem Westbahnhof von der Firma Burschik der Kräuterwein Wermut erzeugt. Die unterschiedlichen Sorten von Dry bis Red kann man vor Ort verkosten, auch Führungen werden gegen Voranmeldung angeboten.

Zinckgasse 8, 1150 Wien, 01 9821225, burschik.com, Mo–Fr: 8–14 Uhr & n. V.

Wiener Oblaten

Mit alten Maschinen werden an der Rechten Wienzeile gegenüber vom Naschmarkt seit über 100 Jahren von Hand süße Oblaten und pikantes Käsefeingebäck hergestellt. Einer Zeitreise in die Kindheit mithilfe einer Oblatentorte steht damit nichts mehr im Wege.

Rechte Wienzeile 25–27, 1040 Wien, 01 5866784, wiener-oblaten.at, Mo, Mi–Fr: 13–18, Di: 13–17, Sa: 9–13

Wiener Christmas Salon

Das ganze Jahr Weihnachten: im Christmas Salon am Franziskanerplatz. Foto: Heribert Corn/www.corn.at

"Rampampampam" nicht nur im Winter, wenn es schneit, gibt es im Wiener Christmas Salon. Das ganze Jahr über geöffnet hat Anita Gosztola, die Kundschaft auch im Hochsommer mit "Frohe Weihnachten" begrüßt. Das Sortiment reicht vom Engerl bis zum mannshohen Nikolaus.

Franziskanerplatz 6, 1010 Wien, 0664 4222726, wienerchristmassalon.at, Di–Sa: 10–18 Uhr

Simmeringer Knopfkönig

Es gibt sie noch, die Geschäfte und Handwerker, die nostalgische Gefühle aufkommen lassen: Der Knopfkönig in Simmering hat eine Riesenauswahl an Nähbedarf, ... Foto: Matthias Cremer

100.000 Knöpfe, Reißverschlüsse und alles zum Nähen oder Stricken machen dieses Spezialgeschäft zu einem betretbaren Wimmelbild aus praktischen Dingen. Seit 1957 ist das Familienunternehmen ein zuverlässiger Helfer für den Alltag, wobei Auswahl und Beratung keineswegs alltäglich sind. Der Kunde ist Knopfkönig!

Simmeringer Hauptstr. 60–64, 1110 Wien, Mo–Fr: 9–12 und 14–18 Uhr, simmeringer-knopfkoenig.at

Hutmacher Szaszi

... zu Hutmacher Szaszi in Mariahilf reisen Kunden aus aller Welt an. Foto: Matthias Cremer

Von Melone über Homburg bis Zylinder: In einem Hinterhaus in der Mariahilfer Straße fertigt Meister Shmuel Shapira in seiner Werkstatt exquisite Herrenhüte nach Maß an. Die Holzmodel, die er zum Formen der Hüte verwendet, sind teilweise über 150 Jahre alt, die Kundschaft ist international.

Mariahilfer Str. 4, 1070 Wien, 01 5225652, szaszi.com, Mo–Mi: 10–18, Do–Fr: 10–12.30 Uhr

Killis

Zufällig verirrt man sich in den Getränkeabholmarkt Killis eher nicht, ist er doch in einem Hinterhof in einer Seitengasse der Johnstraße gelegen. Doch das Angebot ist groß: Es gibt 14 Jahre alten Rum aus Venezuela genauso wie 35 Jahre lang gereiften Calvados aus der Normandie.

Fenzlgasse 9, 1150 Wien, 01 9843491, killis.at, Mo–Fr: 10–18, Sa: 10–15 Uhr

Stoffsalon

Nähen ist wieder hip – und wenn es nur ein individueller Mund-Nasen-Schutz ist. Sehr schöne Stoffe findet man im Stoffsalon in der Westbahnstraße. Wer sich an kompliziertere Stücke wagen möchte, kann an einem Nähworkshop (derzeit max. drei Teilnehmer/Termin) teilnehmen.

Westbahnstraße 38, 1070 Wien, 0699 19747668, stoffsalon.at, Mo–Fr: 10–18, Sa: 10–14 Uhr

La Schachtula

Designerin Ulrike Eckerstorfer hat vor kurzem ein neues Geschäft im ersten Bezirk eröffnet. Dort gibt es neben detailreichen Geschirr- und Handtüchern auch Frottier-Hasen, feine Bettwäsche und viele weitere textile Geschenkideen aus regionaler Produktion.

Weihburggasse 3, 1010 Wien, 0664 3920045, laschachtula.at, Mo–Fr: 10–18, Sa: 10–17 Uhr

Domus Vivendi

Entwürfe vom eigenen Label Modus Vivendi gibt es im neuen Concept-Store Domus Vivendi ebenso wie Stücke von weiteren heimischen und internationalen Marken. Foto: Matthias Cremer

Seit 1988 macht das Wiener Label Modus Vivendi Mode, 2020 eröffnete man in der Westbahnstraße den Concept-Store Domus Vivendi. Dort gibt es neben der Eigenmarke und internationaler Mode auch österreichisches Design von Eva Blut, Rosa Mosa, Susanne Bisovsky, Pregenzer und Alexandra Muehlbek zu entdecken.

Westbahnstraße 5a, 1070 Wien, 01 5244728, modusvivendi.at, Mi–Fr: 12–19, Sa: 12–17 Uhr

Irenaeus Kraus

Im Geschäft Irenaeus Kraus kann man wieder zum Schulkind werden. Neben Landkarten findet man dort auch wunderschöne alte Lehrtafeln. Foto: Matthias Cremer

Auf eine Reise in die Vergangenheit gehen lässt es sich im Geschäft "Irenaeus Kraus – Ephemere des 20. Jahrhunderts" in der Burggasse. Inhaber Christoph Resinger verkauft dort alte Landkarten, historische Schautafeln – auch aus dem Schulunterricht – und wunderschöne Plakate und Poster.

Burggasse 28, 1070 Wien, 0699 19248504, irenaeuskraus.com, Di–Fr: 11–19, Sa: 11–16 Uhr

Maisonette





Klein, aber fein: So könnte man das Maisonette in der Gumpendorfer Straße bezeichnen. Andrea Lems verkauft dort ausgesuchte Schreib- und Papierwaren, diverse Geschenkartikel sowie Schmuck und Taschen ihres eigenen Labels Neat accessoires.

Gumpendorfer Str. 66, 1060 Wien, 0650 9468351, maisonette.shop, Mi & Do: 11–18, Fr: 13–18, Sa: 11–16 Uhr

ROSA MOSA im Majolikahaus

Simone Springer vom Schuhlabel Rosa Mosa betreiben derzeit im Eisladen im Wiener Majolikahaus ein Pop-up: Neben Schuhen aus der aktuellen Herbstkollektion werden unter anderem seltene Teesorten und Jeans aus Kyōto sowie Keramik aus der Südsteiermark angeboten.

Linke Wienzeile 40, 1060 Wien, 0650 8106274, rosamosa.com, Mi/Do/Fr: 12–18, Sa: 11–15 Uhr

Aleppo Sweets

Arabische Süßigkeiten von Baklava bis Kunafa können bei Aleppo Sweets am Wiener Praterstern genascht werden. Gegründet wurde das Geschäft im Dezember 2017 von dem Syrer Omar Ghurra – er kam 2014 nach Österreich und ist mit Süßwaren groß geworden.

Franzensbrückenstraße 2, 1020 Wien, 01 2767168, Mo–Fr: 8–22, Sa: 10–24, So: 12–24 Uhr

(16.10.2020)