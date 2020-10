Gepflanzte Verschattung

Illustration: Wojciech Czaja

Zu den ersten und radikalsten Fassadenbegrünungen zählen jene des Pariser Botanikkünstlers Patrick Blanc. 2001 begrünte er die Feuermauer im Innenhof des Luxushotels Pershing Hall, 2006 ließ er die Fassade von Jean Nouvels neuem Musée du quai Branly erblühen – und wurde damit weltberühmt. Seitdem folgten viele künstlerisch gestaltete, aber auch gärtnerisch perfekt aufeinander abgestimmte "murs végétaux" in aller Welt. Die grünen Fassaden leisten wertvolle bauphysikalische Dienste: Sie verschatten die Fassade, sie speichern Regenwasser und entlasten auf diese Weise das Kanalnetz, vor allem aber sind sie imstande, das Mikroklima aufgrund der Verdunstungskälte um ein paar gefühlte Grade zu senken. Auch auf dem Wienerberg wird derzeit, während die einen noch baggern und betonieren, bereits heftig gepflanzt und gesät: In der sogenannten Biotope-City kommt Grün – neben Ziegel und Beton – als wichtiges Fassadenmaterial zum Einsatz.





Mehr Menschenplatz

Illustration: Wojciech Czaja

Erinnern wir uns noch an die Klagerufe, als aus der Kärntner Straße 1974 die Autos verbannt wurden? Spätestens seit der Verkehrsberuhigung in der Mariahilfer Straße ist bewiesen, dass sich verkehrsberuhigte Einkaufsstraßen keineswegs negativ auf die Kaufkraft und die Wirtschaftlichkeit auswirken. Und nun lernen wir, dass weniger Autos und mehr Passantentum auch ganz passable Synergieeffekte für die Klimabilanz mit sich bringen – weniger Parkplätze, Stau, Feinstaub, CO 2 und mehr Platz für Mensch und Grün. In Paris wird in regelmäßigen Intervallen die Möglichkeit genutzt, auf bedeutenden Verkehrsachsen wie etwa der Avenue des Champs-Élysées einen autofreien Tag auszurufen. Auf kleineren Straßen und Plätzen führen solche Pop-up-Aktionen mitunter zur dauerhaften Autobefreiung.





Lernen von Kalifornien

Illustration: Wojciech Czaja

In Los Angeles, San Diego und Palm Springs gibt es die kühlenden Sprühnebelduschen auf Gehsteigen und unbeschatteten Plätzen schon seit den Neunzigern. Mit der fühlbaren Klimaveränderung in unseren Breitengraden kommen die feinen Wasserzerstäuber nun auch nach Europa. In Wien hören sie auf den neudeutschen Namen "Coole Straßen". Handelte es sich letztes Jahr noch um vereinzelte Pilotprojekte, so konnten sich die Wiener heuer schon in fast jedem Bezirk abkühlen. Während die Coolen Straßen bei uns temporär errichtet werden und von Mitte Juni bis Mitte September in Betrieb sind, werden sie in einigen anderen Städten wie etwa Paris schon als fix installiertes Stadt mobiliar eingesetzt. Von der Lektüre von Zeitungen und E-Books in diesen Straßen wird abgeraten. Das ist dann irgendwie uncool.





Aufpoppende Patschen

Illustration: Wojciech Czaja

Amsterdam, Kopenhagen und Bremen sind Fahrradmetropolen. Nun will das an Radwege-Infrastruktur spärlich ausgestattete Paris aufholen und sein Wegenetz in den nächsten Jahren schließen und verdichten. Manche Radwege sollen sogar überdacht werden. Auch in Wien werden kontinuierlich Radwege gebaut – in den letzten Monaten vorwiegend in temporärer Manier. Die Pop-up-Radwege wurden nicht überall goutiert. Manchmal landeten Reißnägel auf der Fahrbahn. Wiener Seele!





Made in Metropolis

Illustration: Wojciech Czaja

Städtisches Garteln ist in aller Munde. Doch die Gründe dafür könnten nicht unterschiedlicher sein: Während in Wien damit vor allem der soziale Dialog angeregt werden soll, sind die Urban Gardens in Detroit eine Lebensmittelquelle, in Berlin ein Symbol für die Aneignung öffentlichen Raums und in Paris ein Ersatz für die wenigen Grünflächen in der Stadt. Auf den Messegebäuden an der Pariser Porte de Versailles wurde im Juli die größte urbane Dachfarm der Welt eröffnet.





Wenn alles baden geht

Illustration: Wojciech Czaja

Für Harry Glück, den Vater des Wohnparks Alt-Erlaa, zählte die Nähe zu Natur und Wasser zu den Wohngrundrechten jedes Menschen. Nicht immer erfüllen die Wohnungen in der bebauten Großstadt diese Kriterien. Jedoch kann man im Sommer ein bisschen nachhelfen – mit aufgeschütteten Sandstränden wie in Paris, dem Citywave auf dem Schwarzenbergplatz 2016 oder dem heuer installierten Pool in der "Gürtelfrische West". Fragt sich nur: Was ist der Langzeitnutzen der kurzen Freude?





Geteilte Smartness

Illustration: Wojciech Czaja

Das für wenige Stunden anmietbare Auto ist ein wichtiges Puzzlestück moderner Mobilität. Allerdings ist Car-Sharing noch zu teuer. Mit 26 Cent pro Minute für einen Smart liegt Wien im Spitzenfeld des internationalen Anbieters Share Now. Wohin die Misere führt, zeigt das Beispiel des Pariser Anbieters Autolib, der 2018 nach sieben Jahren wegen mangelnder Rentabilität seinen Betrieb einstellen musste. Einzige Lösung: Car-Sharing braucht dringend öffentliche Unterstützung! (woj)

