Nutzt seine Stellung bei der Staatssicherheit, um eigene Nachforschungen anzustellen: Florian Stetter in "Kranke Geschäfte", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ZDF/ARTE/Julie Vrabelova

19.30 LEBENSGESCHICHTEN

Das Glück is a Vogerl – Wien Alt und Jung Auftakt zu einer neuen Sendungsreihe auf W24: Das Glück is a Vogerl versammelt Lebensgeschichten von über 60- und unter 25-jährigen Menschen, die eines gemeinsam haben: Sie leben in Wien. Bis 20.00, W24

19.40 REPORTAGE

Re: Aufbruch in Belarus – Jung, mutig, demokratisch Die Zivilbevölkerung in Belarus kämpft um ihre Freiheit. Die Reportage begleitet junge Aktivistinnen und Aktivisten vor, während und nach der Präsidentschaftswahl. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Kranke Geschäfte (D 2019, Urs Egger) Armin Glaser (Florian Stetter) ist Oberleutnant der Stasi. Als bei seiner Tochter die bei Kindern seltene Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert wird, gibt er sie in der Hoffnung auf eine neuartige Therapie in die Obhut der Ärztin Dr. Sigurd (Corinna Harfouch). Urs Eggers auf wahren Begebenheiten beruhender Film nimmt sich eines wenig beachteten Kapitels deutsch-deutscher Geschichte an: Um an Devisen zu kommen, gestattete die DDR westdeutschen Pharmaunternehmen, ihre neu entwickelten Medikamente an ostdeutschen Klinikpatienten zu testen. Bis 22.00, Arte

22.00 MUSIKDOKU

Janis (USA 2015, Amy J. Berg) Janis Joplin nicht nur als Rockikone, sondern auch als komplexe Frau: Amy J. Berg lässt in ihrer Doku über die 1970 im Alter von 27 Jahren verstorbene Musikerin Freunde, Kollegen und Familienmitglieder zu Wort kommen. Gesangskollegin Chan Marshall (Cat Power) liest aus den Briefen Joplins. Bis 23.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Rätsel der Steinzeit (2) – Zeugen für die Ewigkeit Nach Jahrtausenden als Jäger und Sammler wurde die Menschheit vor rund 12.000 Jahren sesshaft. Die Doku versucht, auch den damaligen Alltag lebendig zu machen. Bis 23.20, ORF 2

23.15 COMIC-VERFILMUNG

Batman Begins (USA, GB 2005, Christopher Nolan) Regisseur Christopher Nolan (Memento) erzählt, wie aus dem Milliardär Bruce Wayne der Mann mit dem Fledermauskostüm wurde und dunkelte dafür das Batman-Universum ab. In der Titelrolle überzeugt Christian Bale. Bis 1.50, ProSieben

23.40 MAGAZIN

Flick Flack: Carbonara à la Fellini Warum ließ Meisterregisseur Federico Fellini seine Schauspieler anstatt der Drehbuchtexte Zahlen und Nudelgerichte zitieren? Bis 23.50, Arte

0.50 KRIMI

Columbo – Schritte aus dem Schatten(Columbo – Lady in Waiting, USA 1971, Norman Lloyd) Mord als Mittel, der Tyrannei des Bruders zu entkommen, der Inspektor mit Trenchcoat (Peter Falk) ermittelt. Die Folge aus der ersten Columbo-Staffel mit den Gaststars Susan Clark und Leslie Nielsen gilt bei Aficionados als eine der besten der gesamten Reihe. Bis 2.05, ORF 2