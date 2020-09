Klimaaktivisten riefen am Freitag wieder weltweit zum Schulstreik auf. Wie Corona die Klimakrise in den Hintergrund drängt – und wie fatal das ist

Auch in Wien demonstrierten am Freitag Aktivisten dem Regen zum Trotz gegen den Klimawandel. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Zahlreiche Organisationen riefen am Freitag zum weltweiten Klimastreik auf. Dass die Klimakrise während der Corona-Pandemie nicht pausiert hat, zeigen Naturkatastrophen wie die Waldbrände an der US-Westküste oder Dürresommer in Mitteleuropa. Welche Schritte die Regierungen gegen die Klimakrise ergreifen oder eben nicht, warum uns die Erderwärmung deutlich mehr Sorgen machen sollte als die Corona-Pandemie und was von der Fridays-for-Future-Bewegung noch übrig ist, erklären Nora Laufer und Lara Hagen vom STANDARD. (red, 25.9.2020)

