Eine US-amerikanische Firma will Touristen bis an den "Rand des Weltalls" bringen – mithilfe eines riesigen Ballons. Geplanter Start: 2024

Bequem bis an den Rand des Weltalls, ohne Raumanzüge, ohne den Stress und die Belastung eines Raketenstarts. Das verspricht das US-amerikanische Unternehmen Space Perspective, das Touristen mittels einer an einem riesigen, 200 Meter langen Wasserstoffballon hängenden Druckkapsel bis in die Stratosphäre steigen lassen möchte. Ende 2024 soll das "Raumschiff Neptune" das erste Mal mit Passagieren abheben.

Sechs Stunden Flugdauer

Von Piloten gesteuert, sollen die von der Firma "Entdecker" genannten Weltraumtouristen in bequemen Liegestühlen und mit Erfrischungen versorgt gemütlich in eine Höhe von gut 30 Kilometern schweben. Da der Start vom Kennedy Space Center der Nasa aus in den frühen Morgenstunden erfolgen soll, können die bis zu acht Passagiere zunächst die Sterne bewundern und dann die Sonne über der Erdkrümmung aufgehen sehen.

Space Perspective

Hinter dem Projekt stehen die Gründer des US-Unternehmens World View Enterprises, das schon vor Jahren derartige Flüge angekündigt hat. In der Zwischenzeit hat sich der Fokus von World View aber mehr hin zur Wissenschaft verlagert, die Stratosphärenballons sollen bald Instrumente und etwa Kameras in große Höhen tragen. Space Perspective wiederum wurde gegründet, um bemannte "Ausflüge" zu realisieren. Ab Oktober 2023 sollen sich Interessierte einen Flug – Dauer: insgesamt sechs Stunden – reservieren können. Die ersten unbemannten Testflüge könnten bereits im ersten Quartal 2021 starten.

Günstiger als die Konkurrenz

Gegenüber "The Verge" versprechen die Macher von Space Perspective ein Erlebnis, das dem eines Raumflugs gleicht. Schon aus dieser Höhe sei die Krümmung der Erde zu erkennen, und durch die lange Schwebezeit in der Höhe seien besondere Veranstaltungen denkbar, etwa Hochzeiten oder Kunstausstellungen. Schwerelos wird man sich dort nicht fühlen, aber zumindest etwas leichter. Kosten soll das deutlich weniger als die Weltraumflüge der Konkurrenz, sie erwarten weniger als 125.000 Dollar (rund 107.000 Euro). Das ist ungefähr die Hälfte des zuletzt angegebenen Preises für eine Fahrt mit dem suborbitalen Raumschiff Space Ship Two von Virgin Galactic, das voraussichtlich bald den kommerziellen Betrieb aufnehmen wird. Die Vorbereitungen für die Passagiere dürften auch viel leichter sein als bei Raketenflügen.

Virgin Galactic

Nur fürs Landen beziehungsweise Wassern sucht Space Perspective noch eine passende Lösung, treiben die Ballons doch relativ unkontrolliert und weit. (red, 25.9.2020)