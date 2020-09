Wien – Nach dem publicityträchtigen Einsatz am Donnerstagabend beim Craft-Beer-Shop im achten Bezirk stehen am Freitag Einvernahmen des Beschuldigten sowie von Zeugen an. Wie berichtet, wurde dort laut der Pressestelle der Wiener Landespolizeidirektion gegen 19 Uhr ein Beschuldigter wegen Nötigung, Sachbeschädigung und waffenrechtlicher Übertretung vorläufig festgenommen – weil er laut Aussage einen Passanten bedroht und genötigt haben soll. Dazu soll es eine Anzeige wegen Anstandsverletzung gegenüber den einschreitenden Beamten setzen.

Zur Identität des festgenommenen Mannes darf die Polizei nach wie vor keine Angaben machen. Nur so viel, erklärt Abteilungsinspektor Marco Jammer dem STANDARD zu dem Vorfall: Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 42-jährigen österreichischen Staatsbürger, beim Passanten, der von ihm attackiert worden sein soll, um einen 63-jährigen Mann, zu dem aus Opferschutzgründen keine näheren Informationen herausgegeben werden dürfen.

Elektroschocker sichergestellt

Binnen 48 Stunden müsse nun im Zuge der Einvernahmen entschieden werden, ob über den Beschuldigten U-Haft verhängt wird oder ob er auf freiem Fuß angezeigt wird. Laut Jammer wird darüber noch im Laufe des heutigen Freitags oder eben am Samstag entschieden. Bei dem Polizeieinsatz wurde auch eine verbotene Waffe sichergestellt – eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker.

Seit gut zwei Jahren sind die Gerichte mit der Causa "Bierwirt gegen Maurer" beschäftigt – das Lokal geriet schon Ende Mai 2018 ins Gerede. Foto: APA / Roland Schlager

Das Bierlokal geriet schon vor zweieinhalb Jahren ins Gerede – weil die Grünen-Politikerin Sigrid Maurer, damals ohne Mandat, heute Klubobfrau, vom Account des Bierladenbetreibers äußerst obszöne Privatnachrichten erhalten hat. Weil sie daraufhin die Identität des Mannes über die sozialen Netzwerke geoutet hat, sind seitdem die Gerichte mit der Causa beschäftigt – denn der Bierwirt will die Botschaften nicht abgesetzt haben, er klagte Maurer wegen übler Nachrede, Gäste hätten im Lokal Zugang zu seinem Computer gehabt.

Keine Infos zu "Herrn Willi"

Beim letzten Prozesstag am 11. September legte der Bierwirt ein Bekennerschreiben von seinem angeblichen Freund und Kunden "Willi" vor, der darin gesteht, die obszönen Nachrichten von einst verfasst zu haben. Bis dato hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen aber trotz einer Wochen-Fristsetzung "keine Informationen und Unterlagen hinsichtlich des Herrn Willi" erhalten – wodurch keine Ladung erfolgen kann. (Jan Michael Marchart, Nina Weißensteiner, 25.9.2020)