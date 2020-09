Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at

#herausforderungangenommen

Kennst du Picasso? Der Künstler Pablo Picasso hat einen Dackel in sein Skizzenbuch gezeichnet und dafür nur eine Linie verwendet. Magst du sowas auch ausprobieren? – Diese Herausforderung ist nur die erste von insgesamt 20. Wenn du gerne malst oder zeichnest, wenn du gerne erfindest und dir kreative Dinge ausdenkst, dann könntest du mit diesem Kunst-Info-Aktiv-Buch richtig Spaß haben. Wenn du lieber Fotos mit der Kamera oder mit dem Handy machst, dann wirf doch einen Blick in das Buch "So machst du richtig coole Fotos"!

Henry Carroll, Rose Blake, "So machst du richtig coole Kunst. 20 Beispiele inspiriert von berühmten Künstlern" Aus dem Englischen von Bettina Eschenhagen. € 12,90 / 64 Seiten. Laurence King, Berlin 2020.

#zitronen #geheim #tinte

Wir kennen Leute, die hatten in ihrer Kindheit Brieffreundinnen und eine Briefpapiersammlung! Ums Schreiben, um Freundschaft und besonders schöne Papiere geht es in diesem kreativen Bastelbuch auch. Die Künstlerin Antje von Stemm zeigt dir sehr viele verrückte und witzige Ideen zum Versenden. Für "Die verschickbare Umarmung" zeichnest du die Umrisse deiner Hände auf Papier, schneidest sie aus und schreibst eine nette Botschaft darauf. Oder du zeichnest etwas. Dann verbindest du deine beiden Papierhände mit einer Kordel, schon kannst du deine Umarmung an einen lieben Menschen schicken.

Antje von Stemm, "Ab die Post. Wie du Briefe schreibst, Überraschungspakete schnürst und Badelatschen verschickst". € 20,60 / 144 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2017. Ab 8 Jahren.





#profi #schachtel #haus

Stehen bei euch auch leere Schachteln rum, weil grad was mit der Post kam? Aus alten Kartonverpackungen kann vieles entstehen! Das Modell deiner persönlichen Trauminsel oder ein neuer Lieblingsort zum Beispiel. In diesem Buch findest du noch viele andere Ideen mehr. Hier werden sogar Kaffeemaschinen, Klang- oder Fotoboxen gebaut, ganz aus Karton und ein paar anderen Dingen aus dem Haushalt. Die genauen Anleitungen kannst du nachlesen, wenn du magst. Oder du holst dir ein paar gute Ideen, indem du dir die tollen Fotos und Zeichnungen anschaust und legst gleich los!

Claudia Scholl, "Inselwelt und Ritterburg. Spielwelten aus Pappe auf einem Quadratmeter". Mit Fotos von Anita Back. € 25,60 / 144 Seiten. Haupt, Bern 2017. Für die ganze Familie.





Games: Daniel Koller

Mario Tennis Aces (Nintendo Switch)

Tennis mal anders bringt Mario Tennis Aces mit sich. Der Sport mit dem Filzball steht im Zentrum des Games, allerdings wurde dieser mit zusätzlichen Elementen aufgepeppt. So kannst du mit besonderen Schlägen deinen Gegner ins Schwitzen bringen. Stellst du dich besonders gut an, wird dabei sogar der Schläger des Kontrahenten zerberstet. Neben Multiplayer-Spielen gibt es auch einen Story-Modus, bei dem du auf unterschiedliche Gegner triffst, die dich alle beim Tennis bezwingen wollen.





Cooking Simulator (PC und Konsolen)

Ob Burger, Fisch oder Salat – der Cooking Simulator lässt nichts anbrennen. Du übernimmst die Rolle eines Küchenchefs, der bis zu 80 Rezepte auf Lager hat. Die Speisen werden nicht für deinen eigenen Genuss, sondern für Gäste zubereitet, die die Kreation dann auch bewerten. Genaue Anleitungen helfen dabei, dass das Gericht gelingt. Und wenn man auf den Geschmack gekommen ist, können die Rezepte dann mit Hilfe der Eltern am eigenen Herd nachgekocht werden.





Trackmania (PC)

Bei Autorennen zählt jedes Hundertstel. Bei Trackmania rast man mit einem Fahrzeug umher und muss dabei Hindernisse überwinden und riesige Sprünge schaffen. Das Ziel ist es, eine Bestzeit zu erreichen. Fast unendlich viele Strecken stehen zur Verfügung, weil Spieler selbst Kurse bauen können. Oftmals braucht es dabei etliche Versuche bis man einmal ins Ziel gekommen ist. Erst dann beginnt die Jagd nach jeder Sekunde, die aber jede Menge Spaß machen kann.