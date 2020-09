Salzburg hofft auf Sieg bei CL-Play-off-Generalprobe in Ried – Altach nur vor 500 Zusehern gegen WSG Tirol

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer: "Wir müssen sie ernst nehmen, sonst können wir eine böse Überraschung erleben."

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Rapid bekommt es am Samstag in der Bundesliga auswärts mit einem ungeliebten Gegner zu tun. In der vergangenen Saison reichte es für die Hütteldorfer gegen den SKN St. Pölten in zwei Duellen nur zu einem Punkt. Auch diesmal erwartet Grün-Weiß wohl eine knifflige Aufgabe, schließlich legten die Niederösterreicher einen gelungenen Start hin.

Beim Heim-0:0 gegen Sturm Graz zum Auftakt war der SKN einem Sieg nahe, danach folgte ein 5:0 bei der Admira – daher ist Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Kräftemessen mit seinem Ex-Club gewarnt.

"Wir müssen sie ernst nehmen, sonst können wir eine böse Überraschung erleben. Wir müssen ab der ersten Minute da sein, aggressiver in den Zweikämpfen und präsenter sein", forderte der Burgenländer mit Blick auf das 1:1 bei Sturm Graz in der Vorwoche.

Trotz aller Warnungen vor dem Gegner ist das Ziel für Kühbauer klar. "Wir fahren mit einem guten Gefühl hin und wollen mit Punkten zurückkommen." Ähnlich äußerte sich Verteidiger Maximilian Hofmann: "Wir wollen die drei Punkte und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das erreichen können."

So wie Rapid trat auch St. Pölten in der bisherigen Liga-Saison gegen Sturm und die Admira an und holte dabei ebenfalls vier Zähler. Die Tordifferenz spricht dank des Kantersiegs über die Südstädter für den SKN. "Das 5:0 gibt uns Selbstvertrauen. Bei uns wirkt alles immer stabiler, man merkt auch im Training, dass ein guter Zug dahinter ist", sagt Coach Robert Ibertsberger.

Generalprobe für Salzburg



Meister Red Bull Salzburg bestreitet im Match bei der SV Ried die Generalprobe für das Rückspiel im Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv. Im Hinblick auf das Duell mit den Israelis am Mittwoch in Wals-Siezenheim wird Trainer Jesse Marsch im Innviertel wohl den einen oder anderen Stamm-Akteur schonen, dennoch ist eine Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie fest eingeplant.

Die "Bullen" holten aus den jüngsten 13 Liga-Partien elf Siege und zwei Remis und gewannen saisonübergreifend ihre vergangenen acht Pflichtspiele. Die Formkurve stimmt also, wie auch Marsch bestätigte: "Unsere bisherigen Matches in dieser Saison waren nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von den Leistungen her sehr gut".

Dennoch warnte Marsch vor den mit einem Sieg über WSG Tirol und einer Niederlage gegen die Austria gestarteten Oberösterreichern: "Ried ist eine Mannschaft, die über Kampfgeist verfügt". "Bei den beiden bisherigen Auftritten in der Bundesliga haben sie stets am Ende noch getroffen. Es wird für uns also sicher kein Spaziergang, wir müssen vom Start weg konzentriert sein."

Die Partie gegen Maccabi werde nicht in den Hinterköpfen der Salzburg-Profis herumspuken, versprach Stürmer Sekou Koita. "Für uns gilt es, das Play-off-Match auszublenden und uns voll auf die Bundesliga zu konzentrieren."

Rieds Betreuer Gerald Baumgartner schenkte dieser Ankündigung Glauben. "Die Salzburger sind Profis genug, um dieses Spiel ernsthaft zu absolvieren", sagte der 55-Jährige, der von einigen Umstellungen beim Gegner ausgeht.



Nur 500 Zuseher in Altach



SCR Altach wird im Heimspiel gegen WSG Tirol nur wenig Unterstützung von den Rängen bekommen. Den Vorarlbergern wurde am Freitag und damit nur etwas mehr als 24 Stunden vor Anpfiff behördlich mitgeteilt, dass nur 500 statt der ursprünglich festgelegten 3.000 Zuschauer zu der Partie zugelassen werden. Außerdem muss die Gastronomie in der Cashpoint Arena geschlossen bleiben. Alle bereits verkauften Karten werden rückabgewickelt. (APA; 25.9.2020)



Samstag:

SV Ried – Red Bull Salzburg (Ried, Josko-Arena, 17.00 Uhr, SR Ouschan). Keine Saisonergebnisse 2019/20

Ried: Sahin-Radlinger – Reiner, Reifeltshammer, Meisl – Kerhe, Ziegl, Nutz, Lercher – Offenbacher – Grüll, Gschweidl

Ersatz: Daniliuc – Haas, Satin, Lackner, Grubeck, Wießmeier, Paintsil

Es fehlen: Boateng (Oberschenkel), Bajic (Schulterverletzung)

Fraglich: Canadi (Knie)

Salzburg: Stankovic – Vallci, Onguene, Wöber, Farkas – Ashimeru, Bernede, E. Mwepu, Okugawa – Adeyemi, Berisha

Ersatz: Coronel – Sucic, Ulmer, Kristensen, Szoboszlai, Camara, Koita, Daka

Es fehlt: Ramalho (gesperrt)

Fraglich: Junuzovic (Oberschenkel), Solet (Trainingsrückstand)



SKN St. Pölten – SK Rapid Wien (St. Pölten, NV Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2019/20: 2:2 (h), 1:0 (a)

St. Pölten: Riegler – Blauensteiner, Luan, Muhamedbegovic, Schulz – Schütz, Pokorny, R. Ljubicic – Tanzmayr, Schmidt, Hugi

Ersatz: Gremsl – Maranda, Drescher, Steinwender, Luxbacher, Meister, Grozurek

Fraglich: Davies (im Aufbautraining)

Keine Ausfälle

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann – Petrovic, D. Ljubicic – Murg, Fountas, Arase – Kara

Ersatz: Gartler – Sonnleitner, Sulzbacher, Grahovac, Knasmüllner, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Schobesberger (rekonvaleszent), Dibon (Kreuzbandriss), Velimirovic (Kreuzband- und Meniskusriss)

Fraglich: Schick (angeschlagen)