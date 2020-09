Das Strandbad in Klagenfurt an einem Septemberabend 2020

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Septemberabend 2020, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen T-Shirts. Beide tragen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Security". Der erste zieht ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Gesäßtasche und reicht es dem zweiten.)

DER ERSTE: Do. Liewesgedicht. Fia Giovanna. Sog ma, wos davon holtest.

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor): "Heabst // Den gonzn Tog henkt jetz / da Newl ins Wossa / und spiaglt sich / dunklgrau / in deine Augn. / Finsta is olles und himml-blau leima / die Maskn / wos vadeckt / in dein Gsicht / a rosane Blia."

(Faltet das Blatt zusammen.) Schas.

DER ERSTE (perplex): Echt? Findest?

DER ZWEITE: Reimt sich nit amol.

DER ERSTE: Muass nit imma reimen. Fia Liewesgedicht oft freie Rhithmen bessa.

DER ZWEITE (höhnisch): Und rosane Blia! Bledsinn! Wo soll’n heakummen Bluamen auf amol?

DER ERSTE: Is jo nit echt! Metapha! Metapha fia Mund!

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und überfliegt noch einmal den Text): Ah, Metapha. Fia Mund.

DER ERSTE: Maskn vadeckt Mund, vastehst, von den wos ma gean tat hobn a Bussl.

DER ZWEITE (faltet das Blatt zusammen, gibt es zurück, nickt): Oda Blosale. Blosale bessa.

DER ERSTE (blickt ihn verächtlich an): Schwein.

(Er steht auf, faltet das Blatt zusammen, steckt es ein und geht wortlos ab.)

DER ZWEITE (ruft ihm nach): Warum? Woa, oda?

(Pause)

DER ZWEITE (zu sich): Rosane Blia ... Trottl ...

(Vorhang)

(Antonio Fian, 25.9.2020)