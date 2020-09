Hier gehts zum heutigen Corona Live-Ticker



[Inland] Virale Querfront: Von QAnon, Neonazis und Wegbegleitern der Schwarzen Witwe

[International] Trumps Spiel mit dem Wahlvolk

[Wirtschaft] Mattersburg-Tippgeber: "Gibts doch nicht, dass da gar nichts passiert"

Datenschutz wird für Wiener Wirte zum Problem

[Panorama] Stabile Zahlen, aber auf zu hohem Niveau: Was jetzt helfen soll

Länder beklagen, dass Contact-Tracing nicht funktioniert

[Kultur] Menasses Facebook-Kommentar: Die Saat der Löschungstat

[Reisen] Einreisebestimmungen für Österreicher im europäischen Ausland

[Sport] Thiem vor Paris: "Auslosung hätte fast nicht schlechter kommen können"

[Wetter] Der Samstag startet verbreitet mit dichten Wolken und Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.600 Meter. Im Osten lässt der Niederschlag am Nachmittag nach und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Weiter im Westen bleibt es aber trüb und nass. Im Süden regnet es lediglich am Morgen noch örtlich. Der Wind weht in den Föhntälern südlich des Alpenhauptkamms sowie im Osten teils lebhaft bis stark. Vier bis zehn Grad hat es in der Früh, tagsüber sind es sechs bis 15 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Europäischer Tag der Sprachen.