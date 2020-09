Salzburgs Dominik Szoboszlai hat den Ball und den Aufstieg in die Champions League im Visier. Foto: AFP/JACK GUEZ

Wien – Das Entscheidungsspiel Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv steht am Mittwoch, 30. September, ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 auf dem Programm sowie ab 20.50 Uhr in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2. Das Hinspiele, das Salzburg mit 2:1 gewann, zeigte noch der Streamingdienst Dazn.

Dazn und Sky teilen sich auch heuer noch die Rechte an der Champions League. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am Donnerstag, 1. Oktober. Erst danach geben die Pay-TV-Sender bekannt, wer welche Spiele exklusiv zeigen darf. In der Sky Konferenz sind jedenfalls an jedem Spieltag wieder alle Mannschaften vertreten.

Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Champions-League-Abend ein Einzelspiel live und exklusiv. Der Großteil der Spiele war in der abgelaufenen Champions-League-Saison allerdings nur auf Dazn zu sehen. Die beiden Pay-TV-Sender haben sich die Spiele nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt: Dazn durfte in der Gruppenhphase am zweiten, vierten und sechsten Gruppenspieltag bei den Dienstagsspielen als erstes wählen. Sky hatte an allen anderen Spieltagen den ersten Pick.

Champions League kehr ins Free-TV zurück

Gravierende Änderungen blühen erst ab der Saison 2021/22. In Österreich sicherte sich Sky die Rechte an der Champions League sowie der Europa und Conference League. Neu im Spiel ist auch der Privatsender Servus TV, der pro Spieltag immer mittwochs ein Match aus der Königsklasse sowie am Donnerstag eine Partie der Europa League übertragen wird. Der ORF erwarb auch eine Rechtepaket, das ein Europa League Spiel pro Spieltag umfasst. Servus TV hat allerdings den "First Pick".

In Deutschland wiederum hat Dazn ab der nächsten Saison Sky ausgestochen und sich das größte Rechtepaket an der Champions League gesichert. Dazn wird bis 2023/24 exklusiv 121 von 138 Spielen pro Saison live zeigen. Dazu kommt das Endspiel, das parallel auch im Free-TV beim ZDF zu sehen sein wird.

Neuer Player in der Champions League Arena ist in Deutschland der US-Konzern Amazon. Das Unternehmen hatte sich für seinen Streamingdienst Amazon Prime das jeweilige Topspiel am Dienstagabend gesichert. Das Live-Paket umfasst insgesamt 16 Partien. (red, 25.9.2020)