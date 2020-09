Foto: RTL / Stefan Menne

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Abkühlung: Die RTL-Dschungelshow weicht wegen Corona nach Wales aus Pandemie verhindert Übertragung aus Australien

Sportrechte: Sky überträgt Salzburgs letzte Hürde in die Champions League Das Entscheidungsspiel Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv steht am Mittwoch ab 20.30 Uhr auf dem Programm. Die Rechte im Überblick

Imagine: John Lennon wäre 80: ORF-Programmschwerpunkt Dokus, Biopic und Ö1-"Spielräume" – Auftakt mit "John & Yoko: Above us only sky" am Sonntag

Tanzshow: Die "Dancing Stars" tanzen wieder im ORF Fortsetzung der 13. Staffel nach coronabedingter Pause unter strengen Auflagen – Kristina Inhof feiert neben Klaus Eberhartinger Premiere als Moderatorin

Serie: Amma Asante führt Regie bei "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" Bestsellerroman von Peter Hoeg wird zur Drama-Serie

TV: Film über Wirecard-Skandal kommt Anfang 2021 UFA-Chef: Bezahldienstleister war eine "große Theatershow" – Offen, wer Braun und Marsalek spielen wird

Switchlist: Kranke Geschäfte, Janis und ein Columbo-Juwel: TV-Tipps für Freitag Aufbruch in Belarus, Universum History: Rätsel der Steinzeit, Batman Begins, Flick Flack: Carbonara à la Fellini – mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre!