Catch Me, If You Can, Getrennt verbunden: 100 Jahre Teilung Wien, Die Biografie des Bösen, Columbo: Geld, Macht und Muskeln, Voller Einsatz – dazu die Radiotipps

Deichen oder weichen: Der Deichbau ist seit jeher Ausdruck des Kampfes der Nordsee-Anwohner gegen die stürmischen Fluten der See. Die Dokumentation "Mythos Nordsee" verwebt Sagenhaftes und heutige Realität, Arte, 20.15 Uhr. Foto: men@work Media Services

9.50 KARL MAY

Winnetou III (D/I/JUG 1965, Harald Reinl) Der große Opfertod des Häuptlings der Apachen. Regisseur Harald Reinl zog für den dritten Teil von Karl Mays Winnetou mit Pierre Brice und Lex Barker vor der Kulisse der Plitvicer Seen noch einmal alle Register.

Bis 11.20, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Lost in DDR – Stefan Danzigers Trip nach 1989 30 Jahre nach dem Mauerfall bereist der deutsche Stand-up-Comedian und ehemalige Berliner Stadtführer Stefan Danziger die DDR. Mit dabei als Reiseführer hat er den DDR-Baedeker von 1989. Was ist geblieben? Was ist verschwunden? Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Mythos Nordsee (D 2020, Martin Papirowski) Fast ein Viertel aller weltweiten Schiffsbewegungen findet in der Nordsee statt, rund 80 Millionen Menschen leben an ihren Ufern. Zusammengenommen bilden die Wehre und Deiche der Nordsee das größte globale Bauwerk. Thema sind auch die vielen Nordsee-Mythen. Bis 11.20, Arte

20.15 KRIMIKOMÖDIE

Catch Me If You Can – Mein Leben auf der Flucht (USA 2020, Steven Spielberg) Leonardo DiCaprio führt seine Umgebung als Hochstapler an der Nase herum, und Steven Spielberg spielt gekonnt mit Genrekonventionen. Auch hier nicht, ohne sein Lieblingsthema vom Verlust der Familie unterzu bringen. Bis 22.40, Servus TV

20.15 ZEITGESCHICHTE

Getrennt, verbunden: 100 Jahre Teilung Wien – Niederösterreich Am 10. November 1920 trat für die zwei Jahre zuvor gegründete Repu blik eine neue Verfassung in Kraft, mit der die ehemalige kaiserliche Reichs- und Residenzstadt Wien den Status als eigenständiges Bundesland erhielt. Die Doku spürt der anhaltenden "Hassliebe" zwischen Wien und Niederösterreich, Gemeinsamkeiten und Unterschieden nach. Bis 21.05, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Die Biografie des Bösen (D/F/GB 2020, Gerrit Jöns-Anders, Amrei Topçu) Warum ist ein Mensch böse? Die Dokumentation präsentiert den neuesten Forschungsstand: Demnach sind es drei Faktoren, die das menschliche Verhalten prägen: die Gene, die Umwelt und die individuelle Situation.

Bis 22.35, Arte

23.55 ACTIONTHRILLER

Salt (USA 2010, Phillip Noyce) Eigentlich will CIA-Agentin Evelyn Salt in Ruhe ihr Privatleben genießen – bis sie einen Agenten verhören muss und selbst unter Verdacht gerät. Ursprünglich als Tom-Cruise-Vehikel geplant, konzentriert sich das für Angelina Jolie umgeschriebene Action-Spektakel ganz auf die physischen Fähigkeiten der Schauspielerin. Ganz schön zwielichtig: Liev Schriber als Agentenkollege. Bis 1.25, ORF 1

0.40 75. GEBURTSTAG

Denk mit Kultur: Marianne Mendt und Clemens Unterreiner Die Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt, die am 29. September ihren 75. Geburtstag feiert, und der Bariton Clemens Unterreiner zu Gast bei Birgit Denk. Bis 1.30, ORF 1

1.20 KRIMI

Columbo – Geld, Macht und Muskeln (Columbo – Exercise in Fatality, USA 1974, Bernard Kowalski) Ein Fitnessklub als Hintergrund für kriminelle Machenschaften und eine hinreißende Gretchen Corbett, die dem ermittelnden Inspektor (Peter Falk) die Tür öffnet. Eine feine Vintage-Columbo-Folge aus dem Jahr 1974. Bis 2.50, ORF 2

1.25 KURZFILM

Voller Einsatz (Ge allt, S 2019, Caroline Eriksson) Lovisa und Elin wollen beide im Tor der Nationalelf stehen. Sie verbringen viel Zeit mit der neuen Trainerin Mette, die sich diese Situation zunutze macht. Bis 1.55, Arte