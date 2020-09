Auf Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) wartet im legendären Orient-Express viel Arbeit – "Mord im Orient Express" um 20.15 Uhr auf Puls 4. Foto: Twentieth Century Fox Film / Puls 4

9.05 WÜRDIGUNG

Julie Andrews – Unvergessene Mary Poppins Julie Andrews ist untrennbar mit Mary Poppins verbunden – und umgekehrt. Weniger bekannt ist, dass Andrews in ihrer britischen Heimat bereits als Kind ein Gesangstalent war und 1940 in der Londoner U-Bahn auftrat. In den USA avancierte sie nach ihrem Broadway-Erfolg mit My Fair Lady zum Musicalstar in Hollywood. Bis 10.00, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Gernot Blümel und Birgit Hebein Die Spitzenkandidaten von ÖVP und Grünen stellen sich Journalistenfragen.

Bis 13.00, ORF 2

20.05 THEMENABEND

Oktoskop: Golden Pixel Cooperative The Golden Pixel Cooperative ist eine in Wien verortete Plattform für Kunst und Bewegtbild, die an der Schnittstelle zwischen Ausstellungsraum und Kino angesiedelt ist. Bis 21.30, Okto

20.15 INFERNO

Detroit (USA 2017, Kathryn Bigelow) Detroit, Sommer 1967. Am Abend des 23. Juli gerät die Stadt für fünf Tage in Aufruhr, ausgelöst durch einen Polizeieinsatz in einer illegalen Bar. Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, NearDark, Strange Days) hat ein besonders drastisches Beispiel von Polizeigewalt gegen Schwarze dramatisiert und verquickt dafür Archivmaterial und Fiktion. Bis 22.35, Arte

20.15 KLASSIKER

Mord im Orient Express (USA/MLT 2017, Kenneth Branagh) Neuverfilmung des Krimiklassikers von Agatha Christie mit Kenneth Branagh als Poirot. Starauflauf mit u. a. Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe und Judi Dench. Bis 22.25, Puls 4

20.15WIEN-WAHL

ATV Meine Wahl: Duell im Riesenrad Moderatorin Sylvia Saringer bittet die sechs Spitzenkandidaten der Wiener Landtagswahl zu Duellen in das Wiener Riesenrad. Moderator Meinrad Knapp analysiert. Bis 22.20, ATV

21.50 DISKUSSION

Corona-Quartett Eine Bühne für Corona-Skeptiker: Richard Greil, Sucharit Bhakdi, Andrea Kdolsky und der Finanzwissenschafter Stefan Homburg im Virus-Talk.

Bis 22.40, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Mein Leben, mein Tod – Der schmale Grat beimThema Sterbehilfe Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Anwalt Wolfram Proksch, Mediziner Herbert Watzke, Juristin Stephanie Merckens, Ärztin Erika Preisig, Behindertenrat Herbert Pichler, Präsident und Marcela Selinger, Tochter einer Sterbehilfepatientin. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

John & Yoko: Above us only sky 1971 produzierten John Lennon und Yoko Ono die Friedenshymne Imagine, den meistverkauften Song in Lennons Solokarriere. Michael Epsteins Dokumentation rekonstruiert den Entstehungsprozess des Liedes. Bis 0.35, ORF 2