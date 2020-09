KONTRA: Mit kleinen Schritten

von Fabian Schmid

Die meisten Menschen haben überhaupt kein Problem damit, sich beim Wirtshausbesuch zu registrieren: Sie hätten ja nichts zu verbergen, was sei schon dabei. Es ist das alte Argument, mit dem mehr Überwachung achselzuckend zur Kenntnis genommen wird. Aber ein demokratischer Staat darf sich in solchen Fragen nicht an der Mehrheit orientieren. Er muss sich an denen orientieren, die besonders schutzwürdig sind: am schwulen Burschen, der in eine queere Bar geht. Am Mädchen aus streng konservativem Elternhaus, das fortgehen will. Oder an Personen mit Berufsgeheimnissen, die Quellen oder Mandanten treffen. Sie alle würden gefährdet werden, wären die Daten ihrer Lokalbesuche bekannt. Ein hoher DatenschutzStandard ist also wichtig, hoffentlich kann man den Wirten das zutrauen.

Abgesehen davon ist die leidvolle Erfahrung aus Jahrzehnten der immer stärkeren Überwachung, dass einmal eingeführte Maßnahmen nur sehr schwer wieder wegzubekommen sind – ohne Höchstgerichte wäre das nahezu unmöglich. Eher werden durch die Politik Maßnahmen verschärft. Auch hier droht das: Nennen sich im Wirtshaus alle Donald Duck, kommt wohl die Ausweispflicht. Und verlagert sich das epidemiologische Geschehen in Privathaushalte, dann ... Stellen wir uns das lieber nicht vor. Kämpfen wir lieber gegen das Virus, ohne unsere Freiheit noch mehr einzuschränken. (Fabian Schmid, 25.9.2020)