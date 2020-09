Verdienter Orden für eine Heldenratte: Magawa hat 39 Landminen aufgespürt. Foto: EPA/APOPO HANDOUT

Im Einsatz Menschenleben zu retten ist heldenhaft und jedenfalls ein Grund für eine Auszeichnung mit einem Orden. Während jedoch üblicherweise Vertreter der Spezies Homo sapiens für ihre außerordentlichen Leistungen dekoriert werden, ist der Held, der am Freitag seine verdiente Medaille erhielt, von überraschend kleiner Statur. Wobei klein ein relativer Begriff ist: Magawa gehört zur Spezies Cricetomys gambianus und ist damit eines der größten Nagetiere der Welt. Die Gambia-Riesenhamsterratte kann bis zu neunzig Zentimeter lang und eineinhalb Kilogramm schwer werden (Magawa ist mit siebzig Zentimetern von der Nase bis zur Schwanzspitze Mittelmaß). Die nachtaktiven Tiere sind gute Kletterer und Schwimmer und ernähren sich als Allesfresser vor allem von Früchten, Insekten und Schnecken.

Dabei verlassen sie sich vor allem auf ihren ausgeprägten Geruchssinn, und dieser ist es, der nun Magawa zu seiner Heldenehrung verhalf. Der Rattenbock arbeitet in Kambodscha für die Organisation Apopo als Teil einer Nagertruppe, die die Böden des südostasiatischen Staates von Landminen befreit – zwischen vier und sechs Millionen Sprengfallen sollen hier in den Kriegsjahren zwischen 1975 und 1998 platziert worden sein. Apopo trainiert die hochintelligenten Ratten bis zu ein Jahr lang für ihren Einsatz. Dabei lernen sie, chemische Bestandteile eines Sprengstoffes zu erschnüffeln. Ihr Arbeitstag dauert dann rund eine halbe Stunde. Werden sie fündig, kratzen sie an der Stelle mit den Pfoten auf dem Boden.

Fläche eines Tennisplatzes in einer halben Stunde

Magawa kann die Fläche eines Tennisplatzes innerhalb von dreißig Minuten absuchen, ein Mensch würde bis zu vier Tage benötigen. Aufgrund ihrer geringen Größe besteht für die Ratten jedoch nicht die Gefahr, den Zündmechanismus auszulösen. In seiner Karriere hat Magawa bereits 141.000 Quadratmeter abgesucht, dabei 39 Landminen und 28 Blindgänger gefunden und ist damit die erfolgreichste Heldenratte von Apopo.

Dafür erhielt er nun die Goldmedaille der britischen Tierärzteorganisation People’s Dispensary for Sick Animals verliehen. Diese gilt als das animalische Äquivalent zum Georgskreuz – die höchste zivile Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreich. Magawa ist der erste Vertreter aus der Ordnung Rodentia, der mit der seit 2002 vergebenen PDSA-Medaille dekoriert wurde. Die bisher ausgezeichneten Tiere gehörten allesamt der Spezies Canis lupus familiaris an. (Michael Vosatka, 26.9.2020)