Im Entwicklungs- und Forschungszentrum des chinesischen Technologieunternehmens Huawei ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei Berichten zufolge jenes Labor in dem Huawei 4G- und 5G-Antennen erforscht. Das Forschungszentrum befindet sich in der Stadt Dongguan in der Provinz Guangdong im Süden Chinas.

Bauarbeiten



Den Einsatzkräften zufolge brannten hauptsächlich Schall absorbierende Materialien. Der betroffene Komplex sei dem Unternehmen zufolge aufgrund von Bauarbeiten nicht verwendet worden, weshalb sich vergleichsweise wenige Mitarbeiter in der Nähe befanden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Drei Tote



Wie Reuters berichtet sind drei Menschen ums Leben gekommen, laut der Behörden ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden. Das Forschungslabor ist Teil des 1,5 Milliarden US-Dollar teuren Songshan Lake-Campus von Huawei. Dort beschäftigt das Telekomunternehmen rund 25.000 Mitarbeiter. (red, 26.09.2020)