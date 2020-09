Der ÖFB-Stürmer trägt einen Treffer und einen Assist zu Stuttgarts 4:1 in Mainz bei. Dortmund verliert in Mainz 0:2

Berlin – Borussia Dortmund hat in der zweiten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga eine überraschende Niederlage kassiert. Der Vizemeister musste sich am Samstag dem FC Augsburg auswärts mit 0:2 geschlagen geben. Der Club von ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch übernahm damit zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze. Der VfB Stuttgart gewann in Mainz 4:1, wobei es Sasa Kalajdzic auf ein Tor und einen Assist brachte.

Das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig endete 1:1, Mönchengladbach erreichte daheim gegen Union Berlin nur ein 1:1. Arminia Bielefeld feierte einen 1:0-Heimsieg über den 1. FC Köln. Im Abend-Spiel kam es zum Duell zwischen den beiden Krisenclubs Schalke 04 und Werder Bremen.

Von einer Krise weit entfernt ist der FC Augsburg. Nach dem 3:1 zum Auftakt bei Union Berlin behielten die Bayern auch gegen den diesmal ideenlosen Titelanwärter Dortmund die Oberhand. Felix Uduokhai brachte die Gastgeber nach Freistoßflanke von Daniel Caligiuri in Führung (40.), der Assistgeber des 1:0 fixierte in der 54. Minute nach Idealpass von Florian Niederlechner das zweite Tor für die äußerst effizienten Augsburger, bei denen Gregoritsch in der 57. Minute ausgetauscht wurde.

Zweil mal Kalajdzic



Sein Landsmann Kalajdzic brachte es beim 4:1 des VfB Stuttgart in Mainz auf ein Tor und einen Assist. Der Ex-Admiraner bereitete in der 61. Minute das 2:1 des VfB durch Daniel Didavi optimal vor und sorgte in der 86. Minute für den Endstand, als er nach einem Lattenschuss von Roberto Massimo zur Stelle war. Der Stürmer hatte bereits vor einer Woche bei seinem Oberhaus-Debüt getroffen.

Das Duell zwischen Leverkusen und Leipzig ging lange ohne österreichische Beteiligung über die Bühne, weil Aleksandar Dragovic bei den Hausherren erst in der 90. Minute eingetauscht wurde und Julian Baumgartlinger auf der Bank saß. Bei den Gästen fehlten Marcel Sabitzer und Konrad Laimer wegen Verletzungen. Emil Forsberger brachte RB in der 14. Minute in Führung, Kerem Demirbay gelang sechs Minuten später der Ausgleich.

Aufstieger Arminia Bielefeld gewann mit Manuel Prietl gegen den 1. FC Köln mit 1:0 und hält damit nach zwei Runden bei vier Punkten. Erst einen Zähler hat Mönchengladbach nach einem Heim-1:1 gegen Union Berlin auf dem Konto. Beim Club von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose spielte Stefan Lainer durch, Hanns Wolf kam in der 75. Minute. Zwei Minuten zuvor war Union-Kapitän Christopher Trimmel ausgetauscht worden. (APA, 26.9.2020)