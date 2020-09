"Die Ermittler rechnen und reden und kurven den Kaiserstuhl rauf und runter, ohne dass man das Gefühl hat, sie kämen irgendwann zum Ziel. Ethikseminar, Statistikkurs, Exkurs in Männerängste – Autorin Nicole Armbruster und Regisseurin Barbara Kulcsar versuchen in dieser Folge so wahnsinnig viele Aspekte ihres Sujets abzuhaken, dass man Ende gar nicht recht weiß, wo sie genau hinwollen", urteilt Christian Buß im "Spiegel".