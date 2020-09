19.40 REPORTAGE

Bautzen (1/10) Die sächsische Stadt Bautzen bekam 2016 den Ruf als braunes Nest, nachdem eine für Asylbewerber vorgesehene Unterkunft ausbrannte. Viele Menschen in Bautzen empfinden die Etikettierung ihrer Heimatstadt als rechte Hochburg als unfaire Vereinfachung. Bis 20.15, Arte

20.15 POLITIK LIVE

Wahl 20: Die Duelle Im Vorfeld der Wahl am 11. Oktober lädt ORF 3 die Spitzenkandidaten der im Gemeinderat vertretenen Parteien bis inklusive Freitag zu insgesamt 15 Zweierkonfrontationen. Den Auftakt machen: SPÖ gegen die Grünen, FPÖ gegen Neos und ÖVP gegen Team HC Strache. Um 21.15 Uhr folgt die Analyse bei Ingrid Thurnher mit Politikexperten. Bis 21.50, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Bergwelten: Geheimnisvolles Bhutan Heli Putz und Gerlinde Kaltenbrunner tauchen tief in dieses noch immer geheimnisvolle Land am Rande des Himalaja ein. Die Reise führt sie von den Stromschnellen des Si Chhu vorbei am Taktsang-Kloster bis zum 7326 Meter hohen Jomolhari. Bis 21.10, Servus TV

Foto: Servus TV

20.15 TIERSCHUTZ

Elstners Reisen: Die Retter der Haie Jedes Jahr werden weltweit 100 Millionen Haie getötet, die meisten für die asiatische Haiflossensuppe. Moderatorenlegende Frank Elstner begibt sich in seiner Artenschutz-Doku auf die Spuren der Haie. Bis 21.45, 3sat

20.15 DEUTSCHE EINHEIT

Wir Ostdeutsche: 30 Jahre im vereinten Land Im 30. Jahr nach der Wiedervereinigung sind die Ostdeutschen noch immer ein Thema. Sind die neuen Bundesländer AfD-Land, abgesoffen in Ostalgie? Die Frage von Identität und Nichtidentität steht im Zentrum der Doku. Bis 21.45, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Sperrstund’ is’ – die Wirte, das Feiern und das Virus. / Spurlos verschwunden – wie Angehörige damit umgehen. / Tierwohl bis zum Ende – warum das Steak dann besser schmeckt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen des Kulturmagazins: Zum 75. Geburtstag setzt Oskar Roehler dem Filmemacher Rainer Werner Fassbinder (1945–1982) mit seinem Film Enfant Terrible ein Denkmal. / Gerhard Richter im Kunstforum. / Die Wiener Kunstmessen Vienna Contemporary und Parallel.

Bis 23.30, ORF 2

22.30 SELBSTJUSTIZ

Aus dem Nichts (D 2017, Fatih Akin) Ein Bombenattentat verändert Katjas (Diane Kruger) Leben für immer. Sie verliert Mann und Kind. Eine Spur führt zu einem jungen Paar mit rechtsradikalem Hintergrund. Fatih Akins von den Morden des NSU inspirierter Spielfilm schildert anhand eines Einzelschicksals die verheerenden Wirkungen eines Terroranschlags. Für die Rolle erhielt Diane Kruger in Cannes 2017 eine Goldene Palme als beste Darstellerin. Johannes Krisch spielt einen skrupellosen Anwalt. Bis 0.05, ZDF

Foto: AP