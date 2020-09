Gernot Blümel: Zeigte sich nicht so sehr über die Kritik, sondern über die Wortwahl von Robert Menasses Philippika überrascht. Foto: APA/Hochmuth

Gelassen zeigte sich ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel zum (kleinen) Wahlkampf-Aufreger eines gelöschten Postings des Autors Robert Menasse. Er respektierte Menasses Meinung, sagte Blümel in seiner Eigenschaft als Wiener ÖVP-Chef, auch wenn ihn die Wortwahl ein wenig "überrascht" habe. Gelöscht worden sei nicht auf sein Drängen, sondern weil es gegen die Forums-Diskussionsregeln verstoßen habe – wenngleich er, Blümel, wisse, "dass das der Herr Menasse nicht so gemeint hat".

Der Autor hatte in dem Posting unter anderem die rhetorische Frage gestellt, ob Blümel zurück zu einer Zeit wolle, als Wien in Person von Karl Lueger einen antisemtischen Bürgermeister hatte, von dem Hitler gelernt habe. Blümels in der Wahlwerbung wiederholt geäußertes Ansinnen, Wien "wieder nach vorne" bringen zu wollen, konterte Menasse mit der Gegenfrage, an welchem Fleck der vom Adverb bezeichnete Ort zu suchen sei. (red, 27.9.2020)