Kriegsreporterin Petra Ramsauer verabschiedet sich vom Journalismus. Foto: STANDARD, Urban

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Abschied vom Journalismus: Kriegsreporterin Ramsauer: "Habe mich 20 Jahre in jedes Drecksloch gesetzt" – Nach vielen Jahren in Kriegsgebieten sattelt die Journalistin Petra Ramsauer um. Die Honorare seien zu niedrig, das Glück überstrapaziert

Forum zum Sonntagskrimi: Vergewaltigung und fragwürdige DNA-Methoden: Wie sehen Sie den neuen "Tatort"? – Drei Männer unter Generalverdacht, nur einer von ihnen ist der Täter – Wie hat Ihnen der Fall "Rebland" gefallen?

TV-Tagebuch: Falsche Verdächtige: "Tatort: Rebland" am Sonntag in ORF 2 und ARD – Weinseligkeit spielt hier keine Rolle. Berg und Tobler taumeln trotzdem durch diesen Fall, in dem es um fragwürdige, neue Möglichkeiten der DNA-Analyse geht

13. Staffel: Im Schnitt 692.000 Zuschauer bei erster Folge der ORF-"Dancing Stars" – Showstart mit 24 Prozent Marktanteil

Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Mein Leben, mein Tod – Der schmale Grat beim Thema Sterbehilfe –Heute Abend ab 22.10 Uhr in ORF 2

Switchlist: Julie Andrews, Oktoskop, Detroit, Mord im Orient Express, Corona-Quartett, John & Yoko – TV-Tipps für heute Abend



