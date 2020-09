Acht Monate nach dem Wahlsieg der SPÖ verlieren die Roten bei der Wiederholung klar. Foto: Christian Fischer

Schwarzau am Steinfeld – Die Volkspartei hat am Sonntag bei der Gemeinderatswahl in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) die absolute Mehrheit geholt. Die SPÖ büßte im Vergleich mit dem Urnengang vom 26. Jänner 18,75 Prozentpunkte und Platz eines ein. Die Freiheitlichen verloren ihren Sitz im Ortsparlament.

Auf die ÖVP entfielen 61,58 Prozent (plus 21,1 Prozentpunkte) und zwölf (zuvor acht) der 19 Mandate, auf die Sozialdemokraten 35,71 Prozent (nach 54,46 Prozent am 26. Jänner) und sieben Sitze. Für die FPÖ waren 2,71 Prozent (zuvor 5,06) zu wenig für den Wiedereinzug in den Gemeinderat.

Der Neuwahl in Schwarzau am Steinfeld war ein Kuriosum vorausgegangen. Nach dem Urnengang vor acht Monaten war trotz absoluter SPÖ-Mehrheit die ÖVP-Kandidatin Evelyn Artner zur Bürgermeisterin gekürt worden. Sie hatte auch eine rote Stimme erhalten. In der Folge legten alle SPÖ-Gemeinderäte ihre Mandate zurück, die Ersatzkandidaten verzichteten. Mit der am Sonntag errungenen "Absoluten" bleibt Artner nun im Amt. (APA, 27.9.2020)