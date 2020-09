Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Der Steuerskandal könnte nun den Demokraten in die Hände spielen. Foto: imago images/ZUMA Wire

US-Präsident Donald Trump hat 2016/17 nur 750 Dollar an Steuern an den Bund bezahlt – und in den meisten Jahren davor gar keine. Trump spricht von "fake news" und will bald seine Steuerunterlagen offenlegen. Wieso die Enthüllung der "New York Times" einschlägt wie eine Bombe, was für Auswirkungen die Causa auf den Wahlkampf hat und welche skurrilen Details über Trump dabei noch ans Licht kamen, erklärt Manuel Escher vom STANDARD. (red, 28.9.2020)

Ein Transkript zum Podcast lesen Sie hier.

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.