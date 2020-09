Der Kreml-Kritiker auf einem Foto, das er nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus gepostet hat. Foto: AFP PHOTO / Instagram account @navalny / handout

Am Montagmorgen berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny nach seiner Vergiftung in einer "symbolischen Geheimaktion" am Krankenbett besucht habe. Der Besuch sei als deutliches Zeichen in Richtung Russland zu verstehen. Nawalny selbst bestätigte am Montag, dass Merkel ihn in der Berliner Charité besucht habe. Das Treffen sei jedoch nicht im Geheimen erfolgt, schrieb Nawalny auf Twitter und dankte der Kanzlerin für ihren Besuch.

Einmonatige Behandlung

Nawalny wurde ab dem 22. August in der Charité behandelt, nachdem er zwei Tage davor während eines Flugs in Russland zusammengebrochen war. Der Oppositionspolitiker war laut der deutschen Regierung mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Russland weist diese Vorwürfe bisher zurück. Am 23. September wurde Nawalny aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem sich sein Gesundheitszustand gebessert hatte. Zur weiteren Behandlung soll er sich noch in Deutschland aufhalten. (red, 28.9.2020)