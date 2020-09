ORF-Investigativjournalistin Ulla Kramar-Schmid (links) und Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des STANDARD, wurden ausgezeichnet. Foto: ORF, DER STANDARD/Peter Rigaud

Petra Stuiber und Ulla Kramar-Schmid sind am Montag mit zwei der renommiertesten heimischen Journalismuspreise ausgezeichnet worden. Die stellvertretende Chefredakteurin des STANDARD erhielt den Kurt-Vorhofer-Preis für Printjournalismus, Ulla Kramar-Schmid, Leiterin des Bereichs Investigative Recherche im Aktuellen Dienst des ORF-Fernsehens, wurde mit dem Hochner-Preis ausgezeichnet. Beide Journalistinnen gingen in ihren Reden auf die Bedeutung von Journalismus und Medien in Zeiten der Corona-Krise ein.

"Noch nie, seit ich im Journalismus tätig bin, waren wir offenbar so wichtig für die Menschen in diesem Land", sagte Stuiber in ihrer Rede und warnte gleichzeitig vor Gefahren durch Abhängigkeit: Es sei für die Demokratie gefährlich, "wenn die vierte Kraft, die sie stützen sollte, selbst gestützt werden muss", sagte Stuiber: "Journalistinnen und Journalisten sind Schlüsselkräfte in einer Demokratie, sie leisten einen wichtigen Beitrag, damit mündige Bürger sich so objektiv wie möglich informieren können – das muss uns allen etwas wert sein." Die STANDARD-Journalistin richtete einen Appell an die Gäste und an "alle, die Verantwortung tragen: Lassen Sie uns aus der Krise eine Chance machen – eine Chance, unabhängigen, kritischen Journalismus tatsächlich als demokratiepolitisch wichtige Aufgabe zu sehen."

Das Interesse der Regierenden an unabhängigem Journalismus habe über die letzten zwei Jahrzehnte stetig abgenommen, bekräftigte Kramar-Schmid in ihrer Rede, und werde immer mehr dem "erprobten Freund-Feind-Schema" untergeordnet: "Entweder schreibst du für uns – oder du bist gegen uns und damit nicht objektiv. Wer sich wohl verhält, darf mit am Tisch sitzen – alle anderen bleiben vor der Tür." Kramar-Schmid plädierte für "transparente Vorgänge", nur diese würden einen gesunden Staat garantieren: "Informieren statt fraktionieren – das muss unser Grundsatz sein."

Herausragende Leistungen

Kurt-Vorhofer- wie Robert-Hochner-Preis werden von der Journalistengewerkschaft in Kooperation mit der "Kleinen Zeitung" und Verbund vergeben. Beide Auszeichnungen heben herausragende publizistische Leistungen im Bereich der politischen Berichterstattung hervor und sind jeweils mit 7.500 Euro dotiert. Der Vorhofer-Preis wird im Andenken an den langjährigen Leiter der Wien-Redaktion der "Kleinen Zeitung" vergeben, der Hochner-Preis ist nach dem 2001 verstorbenen ORF-Anchor benannt. (prie, 28.9.2020)

***

Dankesrede von Petra Stuiber

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Familie!

"Das Virus ist eine demokratische Zumutung." Das sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Corona-Pandemie. Das stimmte damals, und das stimmt heute. Man kann Merkel gar nicht oft genug zitieren, und man kann ihr nicht oft genug zustimmen.

Das heurige Jahr war herausfordernd und anstrengend – ich sage das als Journalistin. Und ich sage das als berufstätige Mutter von zwei Schulkindern. 2020 war ungewöhnlich, beunruhigend, manchmal sogar unheimlich. Es gab Tage, da wusste man nicht genau, wie das alles weitergehen würde, viele Menschen machten sich viele Sorgen.

Aber trotz allem war und ist 2020 ein sehr gutes Jahr für den Journalismus.

Diese Behauptung wird Sie vielleicht überraschen. Ich kann sie erklären. Noch nie, seit ich im Journalismus tätig bin, waren wir offenbar so wichtig für die Menschen in diesem Land. Noch nie haben sich so viele über unsere Websites informiert, unsere Zeitungen gelesen und förmlich verschlungen, unsere Videos angeschaut, unsere Podcasts angehört. Wir haben noch nie so viele Menschen über so viele unterschiedliche Kanäle mit Informationen versorgen können wie in diesem Jahr.

Es war nicht immer leicht, das Informationsbedürfnis der Leserinnen und Leser zu erfüllen – und es wurde uns nicht leicht gemacht. Die staatspolitische Verantwortung, mit der kritische und äquidistante Qualitätsmedien, auch der STANDARD, zu Beginn der Pandemie die rigorosen Maßnahmen der Regierung erklärten und zur Einhaltung derselben aufriefen, haben einige in der Politik gründlich missverstanden. Manche glaubten fortan, uns mit einer Art von Ex-cathedra-Verkündigungskommunikation abspeisen zu können. Ein Feuerwerk an täglichen Pressekonferenzen wurde entfacht, man deckte uns zu mit Ankündigungen und Verlautbarungen ein. 59 Medienbetreuer allein im Bundeskanzleramt – mehr als es Journalisten in manchen Redaktionen gibt – arbeiteten auf Hochtouren an Verlautbarungen, schnellen Statements, selektiv vergebenen Info-Häppchen. Man hatte manchmal den Eindruck, manche hofften, wir hätten weder Zeit noch Kapazität und Energie, selbstständig zu recherchieren und Dinge zu hinterfragen. Falsch gedacht.

Wir recherchierten. Wir hinterfragten. Wir schrieben kritische Kommentare. Waren alle Maßnahmen verhältnismäßig? Welche Fehler waren begangen worden? Sind alle Maßnahmen mit dem Rechtsstaat vereinbar? Unsere Leserinnen und Leser dankten uns die Hartnäckigkeit. Wir hatten noch nie so viele Zugriffe auf unserer Website, noch nie so viele Kommentare, Diskussionen und Fragen in unseren Foren – und noch nie so viele Zeitungsabonnenten. Die Kolleginnen und Kollegen in Konkurrenzmedien erlebten dies ähnlich.

Die Politik reagierte auf ihre ganz spezielle Weise. Als es nach dem Wegbrechen des Anzeigen-Marktes darum ging, auch die Medienunternehmen Österreichs mit Wirtschaftshilfen zu unterstützen, kam dies zum überwiegenden Teil den Boulevardmedien zugute. Die Unterstützung für Qualitätsmedien fiel vergleichsweise gering aus, reine Onlinemedien bekamen gar nichts.

Freilich, es wurde nachgebessert, die ärgsten Scharten zum Teil ausgewetzt – dennoch: Das Gefühl, hier verteilten die Regierenden nach Gutdünken, bleibt bestehen.

Und hier sind wir bei einer weiteren Wahrheit über dieses so bemerkenswerte Jahr 2020. Es ist nämlich ein sehr schlechtes Jahr für Medien. Der Markt in Österreich war schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie dysfunktional – und das liegt nicht nur an seiner Kleinheit. Große Teile der Erlösmodelle im Anzeigenbereich brachen plötzlich stark ein. Die Abhängigkeit aller Medien von Zuwendungen der öffentlichen Hand war noch nie so groß.

Für die Demokratie ist es gefährlich, wenn die vierte Kraft, die sie stützen sollte, selbst gestützt werden muss. Ich möchte die Gelegenheit heute nützen, um an Sie und alle, die Verantwortung tragen (und sie auch wahrnehmen), zu appellieren. Lassen Sie uns aus der Krise eine Chance machen – eine Chance, unabhängigen, kritischen Journalismus tatsächlich als demokratiepolitisch wichtige Aufgabe zu sehen. Journalistinnen und Journalisten sind Schlüsselkräfte in einer Demokratie, sie leisten einen wichtigen Beitrag, damit mündige Bürger sich so objektiv wie möglich informieren können – das muss uns allen etwas wert sein. Ja, wir müssen unsere Verantwortung in einer immer komplizierter werdenden Welt wahrnehmen. Wir müssen recherchieren und checken, re-checken, double-checken. Wir müssen hinterfragen und immer dranbleiben. Das nennt man Qualitätsjournalismus. Wir müssen aber auch ökonomisch in der Lage sein, all das zu tun. Das wird immer schwieriger.

Insofern ist 2020 auch kein gutes Jahr für Redaktionen.

Redaktionen kommen unter Druck, sie gelten vielfach als reiner Kostenfaktor. Manche verstehen nicht, dass Qualität Zeit und Personal braucht. Das Thema im Journalismus ist längst nicht mehr Print oder Online – oder gar Print gegen Online und umgekehrt. Es geht darum, dass qualitativ hochwertiger Journalismus überlebt. Es geht darum, auch in normalen Zeiten die Digital Natives zu erreichen.

Um das zu gewährleisten, müssen Redaktionen, muss redaktionelle Tätigkeit unterstützt werden. Es braucht eine ordentliche Presseförderung – und ein Transparenzgesetz über die Verteilung von Inseraten, das diesen Namen verdient. Es ist die Aufgabe des Nationalrats als höchster Instanz der Demokratie, darüber zu wachen, dass ihre vierte Kraft, der unabhängige Journalismus, erhalten bleibt. Das ist die einzige Chance. Die Verteilung von finanziellen Wohltaten nach Gutsherrenart (auf Steuerzahlerkosten) wird den unabhängigen, qualitätsvollen Journalismus nicht retten. Ganz im Gegenteil.

Mir ist auch deshalb so wichtig, das heute hier zu sagen – und hoffentlich einen Denkanstoß zu liefern –, weil ich möchte, dass meine Kinder auch in zwanzig Jahren noch kritische, unabhängige Medien vorfinden, über die sie sich informieren können – in normalen Zeiten, und noch viel wichtiger, in außergewöhnlich herausfordernden Zeiten.

Und ich möchte, dass junge Menschen, die wir heute zu Journalistinnen und Journalisten ausbilden, oder die gerade dabei sind, in diesen Beruf einzusteigen, nicht den Mut und ihre Ideale verlieren. Dass sie nicht aufgeben, weil es so schwierig ist, Fuß zu fassen, sich zu etablieren – und den eigenen Ansprüchen zu genügen. Ich möchte ihnen allen sagen, dass ich meinen Entschluss, Journalistin zu werden, nie bereut habe. Es ist der spannendste, beste, herausforderndste und großartigste Beruf, den ich mir vorstellen kann – und ich wünsche euch von Herzen, dass er das für euch auch ist.

Schließlich danke ich der Jury – oder eigentlich den beiden Jurys, dass sie heuer zwei Frauen, zwei Journalistinnen, die renommiertesten Auszeichnungen unserer Branche, den Kurt-Vorhofer-Preis und den Robert-Hochner-Preis, verliehen haben. Es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit Ulla Kramar-Schmid ausgezeichnet zu werden. Und es ist eine feministische Genugtuung für mich. Denn, auch das sei gesagt: Obwohl mittlerweile viele Frauen im Journalismus tätig sind – in den Chefetagen sind sie noch immer in der Minderheit. Ihr Verdienst ist geringer als jener der Männer – und sie bekommen deutlich weniger Preise und Auszeichnungen. Daher nochmals: Danke, ich freue mich sehr! (Petra Stuiber, 28.9.2020)

***

Dankesrede von Ulla Kramar-Schmid

Haben sie "The Post" gesehen – mit der großartigen Meryl Streep als völlig überforderten Herausgeberin? 1971 wurden "Washington Post" und "New York Times" von der Nixon-Regierung juristisch daran gehindert, das Ergebnis einer investigativen Recherche zu veröffentlichen: geheime Papiere aus dem Pentagon, die belegen, dass die US-Regierung die Öffentlichkeit gezielt über den Vietnamkrieg belogen hat.

Nun: Die sogenannten Pentagon Papers sind schlussendlich doch veröffentlicht worden. US-Supreme Court, Juni 1971, United States vs New York Times Co., ich zitiere: "The press was to serve the governed, not the governors."

Salopp übersetzt: Die Presse sollte nicht der Regierung dienen.

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber was zählt, ist Parteipolitik: Umfragewerte, Beliebtheitswerte, Schlagzeilen. Ich nehme das einmal sportlich, es ist durchaus in Ordnung, wenn Regierungen mit ihren Themen durchkommen wollen – das ist das Spiel.

Das Spiel hört dort auf, wo Grundwerte verletzt oder übertrippelt werden. Dazu gehört auch unabhängiger Journalismus.

Das Interesse der Regierenden an unabhängigem Journalismus auch in Europa hat über die letzten zwei Jahrzehnte stetig abgenommen, der politische Druck auf Medien steigt, wie nicht nur der Europarat festhält – Ungarn, Polen, Slowakei.

Österreich weist im Ranking von Reporter ohne Grenzen einen ordentlichen Respektabstand zu diesen Ländern auf. Und doch: Österreich wurde in Sachen Pressefreiheit auch heuer wieder, in Folge, nach unten durchgereicht. Deutschland, die Schweiz, Länder, mit denen wir uns so gerne vergleichen, rangieren deutlich vor uns, ganz zu schweigen von den nordischen Staaten.

Doch da höre ich keine Bemühungen, dass man unter den Besten sein will.

Es ist das erprobte Freund-Feind-Schema, dem auch hierzulande immer mehr untergeordnet wird. Wenn es in der Tagespolitik funktioniert, dann muss es ja erst recht in der Medienpolitik funktionieren. Entweder schreibst Du für uns – oder Du bist gegen uns, und damit nicht objektiv. Wer sich wohl verhält, darf mit am Tisch sitzen – alle anderen bleiben vor der Tür. Und bedenke stets: Wir, die Regierenden, entscheiden über Inserate, Förderungen, Gebührenerhöhungen.

Je hartnäckiger ein Medium hinter die hübsche Kulisse schaut, mutmaßlich sachorientierte Entscheidungen anzweifelt, Antworten einfordert, unschöne Deals hinterfragt, desto schonungsloser greift dieses Freund-Feind-Schema.

Die Glaubwürdigkeit der Politik wird so nicht gestärkt. Dabei sollte man meinen, Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut, das Politiker haben.

Umgekehrt gilt aber auch: Wohlverhalten fördert ebenso wenig die Glaubwürdigkeit eines Mediums – und Glaubwürdigkeit ist auch hier die stärkste Währung.

Der investigative Journalismus, so sagte einmal die frühere US-Chefredakteurin des "Guardian" – wenig charmant, aber durchaus wohlmeinend –, sei so überlebensfähig wie eine Kakerlake. Dafür braucht es aber nicht immer das "Paper", den "Whistleblower" – wir wissen: Oft reichen die richtigen Fragen, das Überhören von Sprechblasen, Fakten, um politische Vorgänge als das zu decouvrieren, was sie mitunter sind: das bloße Schielen auf Umfragewerte, Beliebtheitswerte, Schlagzeilen.

Das müssen wir dem Leser, dem Seher, dem Hörer übersetzen. Nur transparente Vorgänge garantieren einen gesunden Staat.

Informieren statt fraktionieren – das muss unser Grundsatz sein.

Regierungen sind Dienstleister der Regierten, Journalisten sind Dienstleister ihrer Hörer, Seher, Leser. Das gilt für alle Medien, das gilt umso mehr für den öffentlichen Rundfunk und seine Redakteure – sie haben für den Bürger zu arbeiten, nicht für die Parteien.

Oder – in Anlehnung an "New York Times" vs United States: Der ORF gehört den Bürgern, nicht der Regierung. (Ulla Kramar-Schmid, 28.9.2020)