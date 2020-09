Coronavirus-Tagesüberblick

Slowenien beschließt Reisewarnung für Wien, Tirol und Vorarlberg – 556 Neuinfektionen

Heimischer Tourismus brach in den Sommermonaten um ein Drittel ein. Registrierungspflicht in der Gastronomie in Wien und Teilen Niederösterreichs gilt ab heute