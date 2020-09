In dieser Galerie: 8 Bilder "Squad" "Squad" "Squad" "Squad" "Squad" "Squad" "Squad" "Squad"

Nach Factorio ist nun auch weiteres Langzeit-Early-Access-Game fertig: Squad (Windows). Fünf Jahre lang war der Militär-Shooter in Entwicklung. Nun ist das Spiel in Version 1.0 am 23. September erschienen. Bis zum 7. Oktober wird das Game weiterhin um den Early-Access-Preis von 37,50 Euro angeboten. Danach werden 50 Euro fällig. Zugleich hat Entwickler Offworld Industries neue Inhalte bei dem Multiplayer-Shooter eingepflegt, wie eine neue Spielkarte, Fraktion und Servergröße.

Kein Spiel für die breite Masse

Squad ist sicherlich kein Game für die breite Masse, da es im Vergleich zu Mainstream-Genreablegern auf Realismus mit all seinen Vor- und Nachteilen ausgelegt ist. So ist bei Scharmützeln intensives Teamplay vorausgesetzt. Spieler rücken gemeinsam vor und kommunizieren durchgehend. Taktisches Vorgehen, Koordination und Planung sind ebenso das A und O des Shooters. 20 Karten und Fahrzeuge sind inkludiert. Seit kurzem gibt es auch Scharmützel mit 100 Spielern.

Squad

Außergewöhnliche Community

Auf Steam sind 87 Prozent der rund 42.000 Wertungen positiv. In den Rezensionen wird oft auf ARMA verwiesen, das hinsichtlich der Komplexität in einer noch höheren Liga spielen soll. User loben die Mischung aus Realismus und Arcade, bei der Taktik nicht zu kurz kommt. Empfohlen wird der Titel auch aufgrund der Grafik, Sound und der Community. Gemeinsam wird an einem Strang gezogen und bei Partien Neulinge willkommen geheißen. Generell sprechen sich viele User für die Community aus, die zu den besten bei sämtlichen Online-Games zählen soll.

Game fordert intensive Auseinandersetzung

In den negativen Wertungen schreiben User, dass sich das Spiel absolut nicht an den durchschnittlichen Nutzer richtet. Einerseits würde ein Großteil des Shooters aus Herumgehen und weniger Gefechten bestehen. Andererseits müssen sich Spieler den Regeln und Gefügen eines Teams unterwerfen. Einzelgänger oder Nutzer, die das Game nur mal schnell aus Jux ausprobieren wollen, dürften bei Squad eher weniger Freude haben. Zudem beklagen manche User Performanceprobleme.

Was für die nahe Zukunft geplant ist

Version 1.0 ist nun aber nicht das Ende der Fahnenstange. Entwickler Offworld Industries hat eine Roadmap veröffentlicht, wie es mit dem Shooter weitergeht. Bereits für Ende Oktober und Dezember stehen einige Inhalte bevor. Darunter mehrere Maps, Fraktionen und Fahrzeuge. Auch für 2021 hat der Entwickler einiges geplant, was auf der Website der Spieleschmiede festgehalten wird. Ein Konsolen-Port dürfte angesichts des Nischendaseins und der Komplexität wohl nicht kommen. (dk, 28.9.2020)